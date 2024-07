Colapsul care amenință România, din 2030: „Va fi un tsunami financiar!"

Pentru că PSD+PNL figurează cu prima șansă în sondaje pentru a forma guvernul și după alegerile parlamentare de la final de 2024, din ce în ce mai mulți economiști avertizează cu privire la posibilitatea introducerii unei noi runde a majorării taxelor și a impozitelor, din 2025. Provocarea fiscală ar putea crește pentru cetățeni și mai mult, din 2030, când prima generație a „decrețeilor" va ieși la pensie.

Economistul Bogdan Glăvan susține că majorarea taxelor și a impozitelor, coroborată cu pensionarea iminentă a cetățenilor născuți pe vremea lui Nicolae Ceaușescu, va produce haos la nivelul bugetului de stat, cât și în buzunarele cetățenilor.

„Vă amintesc, din 2030-2032 vor ieși la pensie primele generații de pensionari - ”decreței”. Problema fiscală a României va continua să se agraveze, nu să se micșoreze. Vom avea nevoie de mai mulți bani pe care să-i cheltuim pe înarmare, vom avea mai puține fonduri europene... Dar Guvernul tot spune că mărește taxele. OK, încă o dată, încă un an, doi. Dar cât timp să mărești taxele? Este ridicol. Nu poți să le mărești an de an. Și chiar dacă vezi într-un an încasări mai mari la buget, nu o vei putea ține așa șase-șapte ani. Dacă s-ar fi întâmplat asta, am fi trăit în cea mai bogată țară de pe planetă. Mai rău te sabotează această strategie.

Reducându-ți stimulentul pentru economisire, pentru a învăța, de fapt va rămâne România și cu o creștere economică mică, și cu taxe mari, și fără perspective", a declarat economistul Bogdan Glăvan, pentru Ziare.com.

Colapsul care amenință România: „Pensionarea 'decrețeilor' va produce un adevărat cutremur în aparatul public. E o bombă cu ceas care riscă să provoace efecte economice și sociale devastatoare pentru România"

Analistul economic Adrian Negrescu trage un semnal de alarmă cu privire la situația din mediul bugetar. Domeniile esențiale riscă să rămână fără personal. Angajații din educație, armată, poliție și sănătate vor lăsa o mulțime de locuri vacante și, totodată, va fi nevoie de bani pentru a li se plăti pensiile.

„Pensionarea 'decrețeilor' va produce un adevărat cutremur în aparatul public. E o bombă cu ceas care riscă să provoace efecte economice și sociale devastatoare pentru România.

Încă de acum 2 ani, într-o analiză Frames, spuneam, de exemplu, că peste 50% dintre profesorii din ciclul primar, de exemplu, se vor pensiona în următorii 10 ani.

Practic, riscăm să ajungem în situația să nu aibă cine să ne mai învețe copiii.

Potrivit datelor Oficiului European de Statistică Eurostat, dintre cei 47.414 de profesori din învățământul primar din România, mai mult de jumătate (28.376) aveau, în 2020, vârsta de peste 50 de ani. 7.734 dintre ei aveau vârsta între 55 și 64 de ani, iar 820 predau cu toate că au trecut de 65 de ani. Situația urmează același tipar, cu profesori în vârstă, și în învățământul gimnazial și liceal.

Dincolo de situația din educație, vor exista mari probleme de personal în spitale, în administrația statului, în armată și în poliție, acolo unde între 40-60% din personal face parte din generația 'decrețeilor'. Statul riscă un blocaj de proporții dacă nu ia urgent măsuri pentru a stimula tinerii să vină să lucreze mai ales în serviciile esențiale, de la sănătate, la apărare și educație.

În esență, generația 'decrețeilor' va declanșa un adevărat tsunami financiar, va pune în mare dificultate statul. În acest moment nu știm, practic, cum le vor fi plătite pensiile în condițiile în care încă de acum avem o mare problemă de personal, nu avem destui angajați în economie care, din salariile lor, să susțină plata pensiilor", a comentat Adrian Negrescu, pentru Ziare.com.

