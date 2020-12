Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii "Profu' de bani", cat trebuie sa economisesti lunar pentru o pensie decenta.Din acest motiv, ar trebui sa iei in calcul si optiunea unei pensii private facultative pentru batranete. Am facut cateva calcule pentru a-ti arata cam cati bani va trebui sa investesti lunar pentru a sta linistit.Astfel ca, daca vrei sa ai o pensie de 3.000 de lei la batranete, fara sa luam in calcul pensia de la stat, si mai ai vreo 30 de ani pana la pensionarea de la 65 de ani, atunci ar trebui sa incepi sa economisesti lunar undeva la 480 de lei.In schimb, daca mai ai 25 de ani pana la pensionare, va trebui sa pui deoparte, lunar, 650 de lei, iar pentru o distanta de 20 de ani pana la pensionare, suma ajunge la 870 de lei lunar.In cazul in care mai ai doar 15 ani pana la pensionare, suma creste serios, ajungand la 1.250 de lei, cotizatie lunara.Pe de alta parte, daca esti un tanar de 25 de ani si mai ai 40 de ani pana la pensionare atunci efortul tau financiar va fi de numai 300 de lei pe luna.Rubrica "Profu' de bani" este sustinuta de BCR CITESTE SI:Creditul "la urgenta": Cum iti rezolvi repede nevoia de bani4 lucruri care te vor ajuta sa iti scazi dobanda la creditDepozitul cu dobanda progresiva sau depozitul cu dobanda la termen. Care este mai avantajos? ...citeste mai departe despre " Vrei o pensie de 3000 de lei? Iata cat trebuie sa cotizezi lunar in functie de varsta " pe Ziare.com