Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, cum sa iti organizezi banii pentru o pensie usoara.Zilele trecute, unul dintre oficialii BNR afirmase ca, in momentul de fata, pensiile din Romania ar fi undeva la 32% din ultimul salariu. Iar daca ai trait o viata intreaga cu un salariu infim cu care de abia te-ai descurcat de la o luna la alta, imagineaza-ti cum este sa traiesti numai cu 32% din el.Bancile americane au facut un studiu si se spune ca o treime dintre americani isi subestimeaza speranta de viata cu cel putin 5 ani. Daca si in cazul romanilor este la fel si tu esti unul dintre ei, nu cred ca ai vrea sa traiesti ultimii 5 sau 10 ani intr-o saracie crunta sau la mila copiilor si a nepotilor.Asa ca, desi nu este cea mai buna solutie, poate ca ar trebui sa te gandesti sa pui deoparte niste bani pentru o pensie privata si sa prelungesti perioada in campul muncii.Daca stii ca de la stat vei primi o pensie de 1000 de lei si vrei sa mai primesti de la pensia privata inca 1.000 de lei, si mai ai 25 de ani pana la pensionare, atunci va trebui sa incepi sa pui de acum, lunar cam 220 de lei pentru a-ti asigura un trai cat de cat decent. CEC Bank te incurajeaza sa fii responsabil cu banii tai.CITESTE SI:Cum calculezi corect si obiectiv ce rata de credit poti suportaCardurile de credit co-branded: ce castigi cu ele?Asigura-ti casa cu pretul unui pachet de guma de mestecat ...citeste mai departe despre " Riscurile pensionarii si cum le previi: Traiesti mai mult decat pensia privata " pe Ziare.com