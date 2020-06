"Urmarim sa crestem pensiile. Obiectivul nostru este, in schimb, sa crestem pensiile cu cat putem in mod real. Lucrul asta nu pot sa-l spun acum. Cu cat putem in mod real (...) pentru ca degeaba maresti pensiile daca dupa aia nu poti sa le platesti, putem sa facem si noi ca PSD, marim pensiile dupa care dam drumul la inflatie", a spus Orban, luni seara, la Digi 24.Orban a adaugat ca, in ceea ce priveste punctul de pensie, "cresterea cu 40% ar fi fost foarte dificila si in conditii de normalitate economica".Primul ministru a explicat si care ar fi impactul aplicarii legii adoptate de PSD cu privire la majorarea punctului de pensie, el aratand ca este vorba despre un impact bugetar de 52 de miliarde de lei pentru anul 2021 si de aproximativ 83-84 de miliarde de lei pentru anul 2022."Noi avem investitii anul asta de 52 de miliarde", a spus Orban.Primul ministru a afirmat ca va face anuntul privind cresterea pensiilor atunci cand Guvernul va avea informatiile pe baza carora se va lua decizia cu privire la majorarea punctului de pensie.Citeste si:Citu: Pensiile vor creste la 1 septembrie. In acest moment se discuta mai multe scenariiCitu: Legea pensiilor este nesustenabila. Putem sa aruncam economia in haosOrban: Pensiile vor creste de la 1 septembrie, dar vor creste cu atat cat ne va permite economia ...citeste mai departe despre " Premierul spune ca majorarea pensiilor cu 40% ar fi fost foarte dificila si in conditii de normalitate economica " pe Ziare.com