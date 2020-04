Orban a declarat, luni seara, la Digi 24, ca pensiile romanilor vor creste, iar sumele de bani au fost prevazute, insa totul va depinde de modul in care va evolua economia."Despre pensii am sa dau un raspuns clar. Ne dorim cresterea pensiilor, vom creste pensiile, asta e obiectivul nostru, noi am prevazut sumele de bani. Pe de alta parte, trebuie sa facem o analiza foarte riguroasa a contextului economic, a evolutiei economiei romanesti, a incasarilor bugetare. Dupa primul semestru, dupa primele sase luni, Ministerul Finantelor are obligatia sa faca raportul privind evolutia economiei si bugetului din Romania si pe baza datelor respective vom lua toate deciziile si le vom anunta public", a spus Orban.Orban a precizat ca Guvernul isi doreste sa creasca pensiile "astfel incat ele sa poata sa fie platite nu numai anul asta, 4 luni de zile, ci sa poata sa fie platite in toti anii care vor veni".Intrebat, in continuare, daca majorarea pensiilor va fi cu 40%, asa cum au fost discutiile initiale, premierul nu a dat un raspuns concret. ...citeste mai departe despre " Premierul anunta ca mareste pensiile in toamna, dar nu spune cu cat " pe Ziare.com