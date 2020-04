Posta Romana a inceput deja distribuirea pensiilor. Cum se procedeaza in Suceava

In plus, compania a stabilit o procedura de lucru speciala pentru gestionarea situatiei particulare de la Suceava, unde orasul resedinta de judet si opt comune sunt in carantina.Posta Romana precizeaza, intr-un comunicat, ca se adapteaza la evolutia situatiei cautand, in permanenta, masuri pentru a-si continua activitatea si a-si respecta angajamentul fata de toti pensionarii, de a distribui in continuare toate pensiile direct in usa acestora, indiferent de coltul tarii in care traiesc si de situatiile speciale cu care ne confruntam."Depunem toate eforturile pentru a distribui banii pensionarilor intr-un timp cat mai scurt, indiferent de situatia in care ne aflam. Calendarul normal de distribuire a prestatiilor sociale, a pensiilor, este 1-15 aprilie.Noi, impreuna cu colegii mei, toti postasii din tara, care sunt de fapt eroii acestei situatii, vom incerca sa facem toate demersurile necesare pentru a ajunge cat mai repede fata de calendarul normal.Facem absolut tot ce ne sta in putere ca banii sa ajunga la toti pensionarii, astfel incat toata lumea sa aiba bani in casa inainte de sarbatorile pascale", a declarat Horia Grigorescu, directorul general al Postei Romane.Astfel, salariatii Postei Romane vor lucra la capacitate maxima pentru a face posibila distribuirea pensiilor intr-un timp mai scurt, "reafirmandu-si parteneriatul asumat fata de Ministerul Muncii, Casa de Pensii, dar mai ales fata de pensionari".De asemenea, ca urmare a instituirii masurii de carantina in Suceava si in zone limitrofe pe teritorul a opt comune, Adancata, Salcea, Ipotesti, Bosanci, Moara, Scheia, Patrauti si Mitocu Dragomirnei, compania a stabilit o procedura de lucru pentru a asigura distribuirea prestatiilor sociale in deplina siguranta, atat pentru cei 61 de factori postali responsabili de zonele mentionate, cat si pentru beneficiarii drepturilor sociale."Astfel, deplasarea in teren a postasilor se va face cu mijloace mecanizate, puse la dispozitie de Oficiile Judetene de Posta, in vederea reducerii expunerii acestora pe strazi, dar si pentru a realiza un numar crescut de distribuiri in aceeasi zi, astfel incat perioada de achitare sa fie comasata.Pe toata perioada realizarii activitatii, factorii postali vor avea asupra lor l ...citeste mai departe despre " Posta Romana a inceput deja distribuirea pensiilor. Cum se procedeaza in Suceava " pe Ziare.com