Ministrul Muncii: Nu exista riscul neplatii pensiilor. Incercam sa le platim mai devreme

"Banii pentru pensii sunt planificati in buget. Incercam o varianta in functie, in schimb, de mai multi factori, parte dintre ei au legatura cu incasarile in buget, dar facem toate eforturile sa aducem pensiile pensionarilor chiar mai devreme decat data obisnuita pentru luna aprilie, pentru luna de sarbatori pascale. Categoric da, sunt fonduri in buget pentru plata pensiilor si a prestatiilor sociale, incercam ca ele sa ajunga pana in Paste (19 aprilie - n. r.) la toti pensionarii, ca sa aiba o minima liniste pentru a-si petrece sarbatorile. Sigur ca azi trecem printr-o situatie delicata, dar pensionarii nu trebuie sa se ingrijoreze, pentru ca nu exista riscul neplatii pensiilor. Nu vom tine de calendarul de plata si incercam ca ele sa ajunga chiar mai devreme", a afirmat ministrul Muncii, la Digi FM.Aceasta a adaugat ca si prestatiile sociale vor fi platite la timp."In legatura cu prestatiile sociale, sunt prevazuti bani in buget pentru plata acestora. E o perioada foarte grea pentru toate aceste categorii si suntem responsabili cu privire la acoperirea platii, pentru a ne respecta obligatiile. O parte din fondurile pe care noi le capacitam acum vin si din partea Comisiei Europene: in paralel cu efortul national, ministrul Fondurilor Europene este intr-o continua legatura cu reprezentantii Comisiei, pentru a beneficia prompt si de sprijinul pe care Comisia Europeana il acorda tuturor statelor membre, inclusiv Romaniei", a precizat Violeta Alexandru.