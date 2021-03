Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, de ce trebuie sa tii cont cand iti alegi fondul de pensii.Din acest motiv, acum, daca vrei sa iti schimbi fondul de pensii va trebui sa te uiti la anumite lucruri care te vor ajuta semnificativ pe parcursul vietii, din punct de vedere al profitabilitatii si contributivitatii.Astfel ca, pentru o cat mai buna informare a ta, daca te hotarasti sa faci pasul acesta va trebui sa te uiti la gradul de risc si indicatorii de performanta.In functie de gradul de risc, fondul respectiv iti investeste banii in active mai volatile sau mai sigure.De asemenea, gradul de performanta este extrem de important pentru ca iti arata cati bani poti castiga anual din investitiile pe care fondul le face. Degeaba este de renume, daca are cel mai mic randament din piata!Poate la fel de important este si criteriul costurilor. Cere informatii despre costurile aferente activitatii de administrare si experienta sau renumele companiei care administreaza acest fond. CEC Bank te incurajeaza sa fii responsabil cu banii tai.CITESTE SI:De ce sa tii cont cand retragi sume mari din cont sau depozitEconomisirea in euro: ce alegem, titluri de stat sau depozite bancare?La ce dobanzi trebuie sa fii atent pentru cardul de creditCe venituri iti ia in considerare banca pentru un credit ...citeste mai departe despre " La ce sa fii atent cand iti alegi fondul de pensii " pe Ziare.com