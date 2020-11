Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Educatie Financiara, despre ce greseli fundamentale sa nu faci cand te gandesti la pensionare.1. Sa crezi ca vei trai mai putin fata de cat se va intampla in realitate. Expertii iti recomanda sa economisesti pentru perioada pensionarii cat sa supravietuiesti pentru 25-30 de ani, nu doar pentru 10 ani. Da, stim, pentru multi este imposibil sa faca astfel de calcule, dar efortul trebuie facut.2. Sa crezi ca vei avea aceleasi venituri si dupa pensionare. Veniturile tale la pensie vor fi 80% din ce castigi acum, dar pana atunci costul de trai se va dubla, deci banii tai vor pierde din puterea de cumparare.3. Esti prea sarac pentru un consultant financiar. Nu ar strica sa mergi la o banca pentru a te interesa ce instrumente si produse de investit ai la indemana si cum iti poti face un plan financiar pe termen lung.Rubrica Educatie Financiara este sustinuta de Libra Internet Bank.CITESTE SI:Cauti o casa? Cum sa nu te pacalesti cu "ajutorul" constructoruluiCati bani cheltuiesti anual din bugetul familiei pe lucruri pe care apoi le arunciChirie sau rata la credit ipotecar? Optiunea cea mai avantajoasa pentru tine in aceasta perioada ...citeste mai departe despre " Trei cele mai frecvente greseli pe care le poti face cu privire la pensionare " pe Ziare.com