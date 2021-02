"Avem foarte multi oameni care in momentul de fata se pensioneaza anticipat si se reangajeaza la stat cumuland pensia si salariul. Am pregatit un proiect de lege prin care ii lasam sa opteze intre pensie sau salariul la stat", a anuntat Turcan la Romania TV.Ea a precizat ca cine va alege salariul, va putea ramane angajat pana la maximum 70 de ani."Daca sunt pensionari si trebuie sa opteze, atunci ei se pot reangaja la stat, dar renunta la pensie. Nu se poate cumula pensia cu salariu la stat. Pensie cumulata cu salariul va fi doar in sistemul privat", a completat ministrul Muncii.Citeste si:Sporuri de peste 2 milioane de lei pentru sefii justitiei din Consiliul Superior al MagistraturiiSosoaca, Cumpanasu, Alberts sau Constantinescu, pericolul discursului urii, al confuziei sociale si al conspiratiilor ca presiune socialaGaurile negre din Ministerul Economiei: pierderile si datoriile de milioane inregistrate de companiile statuluiMoartea unei tinere romance a pus pe jar autoritatile din Republica Dominicana. Dovezile care il incrimineaza pe fostul iubit al feteiFOTO Madalina Ghenea, imagini din dormitor cu ultima ei cucerire ...citeste mai departe despre " Cumularea pensiei cu salariul la stat, interzisa prin lege. Anuntul ministrului Raluca Turcan " pe Ziare.com