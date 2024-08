Tot ce trebuie să știe pensionarii despre schimbările care îi așteaptă din septembrie. Ce valoare va avea punctul de referință

Luna viitoare intră în vigoare prevederile noii legi a pensiilor, care schimbă modalitatea de calcul pentru veniturile românilor. Printre altele, punctul de referință înlocuiește punctul de pensie, iar veniturile sunt recalculate, urmând să nu existe scăderi ale pensiilor.

Pensionarii nu trebuie să depună o cerere pentru recalculare, acest proces urmând să fie desfășurat din oficiu, informează luni, 12 august, Avocatnet, într-un material de prezentare a schimbărilor legislative. Legea 360/2023 prevede că veniturile nu pot scădea odată cu recalcularea; dacă rezultatul este unul mai mic decât suma curentă în plată, se păstrează venitul mai avantajos pentru pensionar.

Acest calcul urmează să aibă loc între 1 septembrie anul acesta și 1 martie 2025, însă Casa Națională de Pensii Publice spune că deciziile urmează să fie trimise pensionarilor până la finalul lunii august, conform sursei citate.

Printre modificările importante aduse de noua lege a pensiilor este introducerea punctului de referință în locul celui de pensie. Acesta va avea o valoarea inițială de 81 de lei, care va fi înmulțită cu numărul de puncte obținute de asigurat. Există și puncte suplimentare, acordate celor care au cotizat mai mult de 25 de ani, astfel:

0,5 puncte pentru fiecare an peste 25 de ani;0,75 puncte pentru fiecare an peste 30 de ani;1 punct pentru fiecare an peste 35 de ani;

Punctele suplimentare se însumează cu punctajul total pentru a determina valoarea pensiei.

La calculul pensiei, veniturile luate în calcul se împart în permanente, care includ, printre altele, sporul de vechime în muncă și sporuri, indemnizații și majorări ale retribuției tarifare prevăzute în Legea nr. 57/1974, și nepermanente, categorie în care intră formele de retribuire în acord, cu bucata, în regie sau după timp, al treisprezecea salariu, compensarea orelor suplimentare sau premiile anuale, conform sursei citate.

