Noua lege a pensiilor, o măsură menită să reducă inegalitățile sociale, a condus la proteste ale muncitorilor din industria grea. Deși nicio pensie nu ar trebui să scadă în mod net, muncitorii care au lucrat în condiții grele spun că noua reformă înseamnă venituri înghețate pentru câțiva ani.

Reporterul Ziare.com a discutat, miercuri, 18 septembrie, cu mai mulți sindicaliști, la un protest care a strâns câteva sute de siderurgiști în fața Guvernului, pentru a afla mai multe despre nemulțumirile lor.

Imediat după terminarea recalculării pensiilor, ministra Muncii, Simona Bucura-Oprescu, și șeful Casei de Pensii, Daniel Baciu, au anunțat că doar un procent foarte mic din cei aproximativ 4,6 milioane de pensionari au primit decizii greșite. În documentul remis Ziare.com la 22 august se arată că peste 160.000 de pensionari ar trebui să aibă venituri scăzute în urma recalculării. O parte dintre aceștia au ieșit acum în stradă în București, după acțiuni similare în alte părți ale țării.

Protestul oțelului

Sute de pensionari și muncitori au organizat un protest alături de Federația Sindicală a Siderurgiștilor Metarom, afiliată la Cartel Alfa. În discuțiile cu reporterul Ziare.com, participanții au spus că au venit să le spună guvernanților că modificările sunt nedrepte, unii alăturându-se din solidaritate, chiar dacă nu sunt afectați de recalculare.

VIDEO: Călin Căciuleanu/Ziare.com

„Sunt aici pentru că această lege nu este bună. Chiar dacă noi am contribuit mai mult, nu s-a calculat corect, dar cei din Parlament au pensii speciale pentru că dorm. Noi, care am muncit și în ture și în condiții grele, de ce nu ne primim drepturile? Le iau dumnealor. Banii cu care noi am contribuit unde sunt?", reclamă o sindicalistă.

Angela a muncit cu substanțe toxice, unele dintre ele punându-i viața în pericol. Suspectează că decizia ei de recalculare este greșită, dar costurile pentru a-și rezolva problemele în sala de judecată sunt prea mari.

„Am muncit atâția ani în industria alimentară, în laborator, am lucrat cu substanțe chimice – cu acid sulfuric, cu acid clorhidric. Mi-a afectat sănătatea și era să mor. Mi-a venit o decizie cu o sumă mai mică și nu știu dacă este calculată corect, iar să plătesc un avocat dau în judecată este foarte costisitor. De unde iau banii și ce fac opt ani cât durează procesul? Nu este corect. Cum te poți descurca cu o pensie de 3.200 de lei? Mai ai și boli, îți trebuie medicamente, medicii nu te primesc fără șpagă... Este foarte greu", a spus femeia, reclamând faptul că este acum nevoită să ceară la casa județeană de pensii și o recalculare pentru fratele ei. Bărbatul, care a lucrat tot în condiții care i-au afectat sănătatea, suferă de glaucom.

"La recalculare nu se ia în seamă nimic"

În fața unor decizii care ar putea fi greșite, neluând în calcul tot ce scrie în cartea de muncă, pensionarii spun că riscă să plătească sume imense pentru consultarea arhivelor.

„Multe întreprinderi au transferat statele de plată la niște patroni, iar ei percep o taxă extraordinar de mare, până la 200 de lei pe an. Nu-i ajunge pensia pe câteva luni să plătească pentru adeverința aia, dacă a muncit 30 de ani", explică doamna Angela, fostă muncitoare la producătorul alimentar Galmopan SA din Galați.

Blocul Național Sindical a tras un semnal de alarmă la 20 august, spunând că taxele pe care le pot avea de plătit pensionarii sunt prea mari. Confederația sindicală "consideră că este inacceptabil ca pensionarii din România, care deja se confruntă cu dificultăți economice, să fie împiedicați să își valorifice drepturile legale din cauza unor tarife uriașe pentru eliberarea documentelor necesare recalculării pensiilor".

Unii dintre sindicaliști au continuat să muncească în aceleași întreprinderi și după ce au ieșit la pensie. Chiar dacă au contribuit la bugetele de asigurări sociale, dările pe care le-au plătit la stat nu mai sunt luate în considerare pentru creșterea pensiilor.

„După ce am ieșit la pensie, am muncit în continuare. Acum, la recalculare, nu se ia în seamă nimic. Nu este corect, doar am muncit exact ce lucram și înainte să ies la pensie, cu grupă cu tot; am contribuit cu un sac de bani acolo. La recalculare, zero. Iar condițiile au fost foarte grele. Pe lângă praf și cocs, e un zgomot de nu te auzi", a spus și Vasile, care a muncit la Laminorul de Tablă Groasă 2 de la Galați.

FOTO: Călin Căciuleanu/Ziare.com

Minerii sunt o altă categorie de muncitori afectată de noua metodă de calcul. Federația Națională Mine Energie a anunțat marți, 17 septembrie, că se pregătește de grevă, dacă nu sunt modificate articolele din Legea pensiilor 360/2023 care îi dezavantajează pe muncitori și pensionari. Sindicaliștii spun că nu doar cei care au ieșit la pensie ies în pierdere, ci și cei care se află acum în câmpul muncii.

Pensiile înghețate după recalculare

Cel puțin 160.000 de pensionari vor primi în mână aceiași bani ca și înainte, doar că legea specifică faptul că pensia lor nu va crește în același ritm cu inflația. În practică, în ciuda creșterii constante a prețurilor care va marca următorii ani, ei vor încasa aceleași sume, până când pensiile decise la recalculare vor corespunde banilor primiți în mână.

"Problema este clară. Pe legea veche, unii muncitori primeau și cu 50% mai multe puncte la pensie și aveau salarii mari, depășind salariul mediu. Practic, prin formula din noua lege, numărul punctelor primite scade, ei ies în pierdere. Ce este cel mai îngrijorător este că le va fi înghețată pensia. Tu, ca Guvern, ții oamenii cu venituri blocate în condițiile în care vorbești despre echitate. Este clar că era nevoie de o reformă socială, una care se referă mai ales la demnitate, și nimeni nu contestă că multe pensii au crescut, dar oamenii aceștia nu ies degeaba în stradă acum", a declarat pentru Ziare.com, Radu Stochița, cercetător la confederația sindicală Cartel Alfa.

Mișunel Manea a lucrat 30 de ani ca furnalist la combinatul siderurgic de la Galați, acum parte din grupul Liberty Steel, și a ieșit la pensie în 2015, la 52 de ani.

"Noi când am ieșit la pensie, am ieșit după o lege anume, da? Noua lege schimbă tot. De ce? Pentru salariile lor. Noi am avut grupa I, cum se numea înainte, și acum îi zice grupă specială. Dar nu e pensie specială cum au ei, politicienii, polițiștii, magistrații, toți securiștii. Noi am muncit în condiții speciale, am fost remunerați așa cum trebuie și am și plătit către stat dări mai mari decât alți angajați. Să-i scazi unui om 1.400 de lei dintr-o pensie de 4.000 de lei, să nu mai primească niciun fel de indexare. Cel puțin cinci ani nu mai beneficiezi de nimic, poți să și mori. Este strigător la cer. Guvernul a fost obligat de Uniunea Europeană să scadă sau să impoziteze speciile speciale, dar acum strigă în gura mare către noi. Noi nu am avut pensii speciale, doar am muncit în condiții foarte grele", încheie siderurgistul.

FOTO: Călin Căciuleanu/Ziare.com

"Protestul ține de demnitate"

Confederațiile sindicale au atras atenția că pensionarii care pierd sunt muncitorii care au format cândva baza industriei românești, cei care au lucrat în condiții grele și ar fi trebuit să fie recompensați pe măsură. Sindicatele din minerit au organizat deja proteste în țară. Cei care au ieșit în stradă miercuri în București sunt în principal siderurgiști, care au lucrat la combinatul de la Galați.

"Ce nu realizăm, poate, este că aceștia sunt oameni care au muncit în industria grea, în condiții periculoase pentru sănătate, care îți reduc durata și calitatea vieții. Nu știu câți dintre siderurgiștii care au lucrat la furnal, pe vechiul tip de producție, trec de 60 de ani. Lucrai cu cocs, zi și noapte tu respirai cărbune și erai expus constant. Normal că ieși mai devreme la pensie și cu ceva în plus la bani. Protestul de azi ține inclusiv de demnitate, muncitorii aceștia chiar și-au scarificat viețile, au stat cândva la baza industriei țării. Este imoral și inechitabil să vii acum să le spui că le-ai înghețat pensia", a concluzionat Stochița.

