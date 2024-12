22 de zile până la intrarea în vigoare a pensiilor speciale pentru primari. Soluția pentru a le împiedica

Marți, 10 decembrie, liderii PSD, PNL, USR și UDMR s-au întâlnit pentru negocieri în vederea formării viitorului guvern. Aceste formațiuni au anunțat în spațiul public programe cu diferențe semnificative. O temă care ar putea cântări decisiv în cadrul negocierilor se referă la proiectul privind introducerea pensiilor speciale pentru primari.

De la 1 ianuarie 2025 va intra în vigoare legea pensiilor speciale pentru aleșii locali. Mai precis, este vorba despre foștii primari, foștii viceprimari și foștii președinți și adjuncți de consilii județene. Inițiativa aparține Guvernului PSD Viorica Dăncilă, din 2019, printr-o Ordonanță de Urgență. De atunci, legea PSD-ului este amânată, de la an la an, de guvernanții de la PSD și PNL, așteptând momentul „oportun" pentru intrarea în vigoare.

Ziare.com a contactat mai mulți oficiali ai celor două partide, dar aceștia au refuzat să comenteze pe marginea acestui subiect. Unii au transmis că „încă nu s-a discutat” sau că „încă nu a fost luată o decizie”. Practic, viitorul guvern învestit poate amâna sau anula această lege controversată.

USR se opune introducerii pensiilor speciale pentru primari

Dintre formațiunile care ar putea intra în componența viitorului executiv, în cadrul blocului „anti-suveranist”, USR a oferit un punct de vedere. Potrivit lui Cristian Seidler, purtător de cuvânt și deputat, USR se opune categoric introducerii pensiilor speciale și pentru această categorie de cetățeni.

„De fiecare dată am atras atenția că există pericolul ca prin omiterea lui, de la 1 ianuarie 2025, să intre în vigoare. An de an am spus ‘abrogați articolul respectiv!’. De fiecare dată când în plen ajunge o modificare a Codului administrativ, indiferent care e subiectul, noi de fiecare dată avem același amendament, abrogarea articolului respectiv. Asta a fost și asta rămâne poziția noastră.

Ads

Acest articol nu trebuie prorogat pentru încă un an, ci abrogat. Viitorul guvern trebuie să aibă alte priorități, nu acordarea de pensii speciale și pentru primari. Avem un deficit excesiv, dat de cheltuieli nenecesare ale statului român, trebuie desființate o mulțime de instituții doar cheltuiesc bani. Unele trebuie desființate, altele restructurate”, a declarat Seidler, pentru Ziare.com.

AUR cere anularea proiectului PSD privind introducerea pensiilor speciale pentru primari

De asemenea, AUR, care și-a dublat rezultatul la parlamentare în 2024, de la 9% la 18% înainte de redistribuire, se opune introducerii pensiilor speciale. Senatorul Sorin Lavric a comentat pe marginea acestui subiect.

„Spunem ’nu’ pensiilor speciale. Bineînțeles, proiectul acesta al pensiilor speciale pentru autoritățile locale și județene trebuie să dispară. Avem alte priorități, precum organizarea de alegeri locale în două tururi. Aici este o mare viclenie și răutate din partea PSD și PNL, pentru că au o infanterie uriașă de oameni de partid, pe care noi nu-i avem.

Ads

Să ne amintim și de problema activiștilor de partid din sistemul bugetar, personal administrativ, ce trebuie redus drastic. Nici nu pot spune că suntem noi pe locul 2, după PSD, pentru că România este prăbușită. Iar 2025 va fi un an crâncen”, a declarat Lavric, pentru Ziare.com.

Avertismentul economistului Mircea Coșea privind pensiile speciale ale primarilor

Sistemul de pensii se confruntă cu mari probleme, avertizează economistul Mircea Coșea. Introducerea pensiilor speciale pentru primari ar fi, astfel, o povară în plus pentru bugetul de stat, lasă de înțeles profesorul universitar.

„Pensiile speciale ale primarilor vor depinde de ceea ce va fi în coaliție. Este o chestiune sensibilă. Pensiile oamenilor sunt sub semnul întrebării, pentru că sistemul de contributivitate nu va mai funcționa, pentru că nu avem suficientă forță de muncă, pentru a le plăti. Legea pensiilor nu a rezolvat marile probleme de inechitate, de asemenea vorbim despre pensiile persoanelor cu handicap.

Legat de promisiunile privind creșterile de pensii de la 1 ianuarie, vor fi rejudecate de noua guvernare, din prisma noului buget pe care-l va face, cu specificația foarte clară că nu este vorba despre o creștere a pensiilor, ci despre o indexare a pensiilor, care este legală și care trebuie făcută. În condiții speciale, ea poate fi amânată și s-a mai văzut lucrul acesta”, a precizat Mircea Coșea, pentru Ziare.com.

Ads

Pentru ca pensiile speciale să nu intre în vigoare, este necesar ca în aceste ultime zile din an, deci până la 31 decembrie 2024, executivul de la Palatul Victoria să retragă proiectul, prin prorogare - amânare pentru 1 ianuarie 2026, fie prin abrogare - anulare.

...citeste mai departe despre "22 de zile până la intrarea în vigoare a pensiilor speciale pentru primari. Soluția pentru a le împiedica" pe Ziare.com

Ads