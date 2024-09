În august 2024, Pilonul II de pensii private obligatorii din România a înregistrat o creștere. Astfel, 8,2 milioane de români dețineau conturi active, în perioada menționată, arăta Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR). Contribuțiile brute totale virate către acest sistem de pensii au ajuns la 103,4 miliarde de lei, sumă care a contribuit la dezvoltarea activelor nete administrate de fondurile de pensii, în valoarea totală de 148,4 miliarde de lei.

Ziare.com a adunat cele mai recente informații legate de pilonul II de pensii private din țară, modul în care românii pot avea acces atât la informații despre contribuțiile lor individuale până în prezent, precum și la căile prin care pot accesa banii fără plata impozitului pe venit. Totodată, o caracteristică foarte dezbătută în ultima perioadă este și discrepanța puternică între sumele cumulate de români în funcție de contribuții și fondurile de pensii care au înregistrat cele mai avantajoase randamente.

Pilonul II, cunoscut și ca sistemul de pensii private obligatorii, a fost lansat în România în 2008. Acesta funcționează prin redirecționarea unei părți din contribuțiile pentru pensii sociale plătite de angajați către fonduri private de pensii, administrate de companii de gestionare a activelor. Inițial, contribuția la Pilonul II era de 2% din venitul brut al salariaților, crescând treptat la 3,75% în 2020. Acest pilon este destinat persoanelor cu vârsta de până la 35 de ani care au fost automat înscriși în sistem, iar cei între 35 și 45 de ani au putut opta să participe voluntar. Fondurile acumulate sunt investite, iar randamentele acestora contribuie la suplimentarea pensiei publice.

Unul dintre principalele avantaje ale Pilonului 2 este randamentul mediu anual de 8,01%, care a depășit semnificativ rata inflației medii anuale de 4,37%, arată APAPR. Acest aspect a permis obținerea unui câștig net considerabil din investiții, care se ridică la 47,8 miliarde de lei a fondurilor de pensii. Până în prezent, aproximativ 2,8 miliarde de lei au fost deja plătiți către beneficiari și moștenitori, un total de aproximativ 193.000 de persoane primind sumele acumulate.

Care este pensia media pentru Pilonul II și ce extreme există în momentul de față în conturile românilor

Potrivit Money.ro, aproximativ un sfert dintre românii care contribuie la pensia privată obligatorie (Pilonul 2) se pot aștepta la o bătrânețe lipsită de griji, având deja sume considerabile economisite în conturi, acestea fiind rezultatul contribuțiilor lunare automate din salariu. În presă a circulat în ultima săptămână cazul unei persoane care a reușit să strângă deja în cont echivalentul a jumătate de milion de euro.

Cu toate acestea, în prezent, cei 8,2 milioane de români care au fonduri în conturile lor de pensie privată obligatorie au acces la o valoare medie de ceva peste 17.000 de lei. Cel mai mare cont aparține unui român care a reușit să strângă 2,5 milioane de lei, ceea ce indică un salariu lunar ridicat și, implicit, o contribuție substanțială la Pilonul 2, arată sursa citată.

Totodată, proporțional, 70% din activele totale ale Pilonului 2 sunt deținute de doar un sfert dintre participanți, în general angajați cu venituri mari. În contrast, 20% dintre participanți au în conturi sume sub 1.350 de lei, ceea ce sugerează că au contribuit la pensia privată obligatorie doar pentru o perioadă scurtă. Există chiar și conturi cu sume simbolice, cum ar fi 1 leu.

În medie, un angajat contribuie cu 383 de lei pe lună la Pilonul 2, bani care sunt retrași automat din salariu. Desigur că există și discrepanțe geografice și în funcție de zonele urbane și rurale. De pildă, în orașele unde salariile sunt mai mari, contribuțiile lunare medii sunt mai ridicate, în Capitală un angajat contribuind cu aproximativ 529 de lei, iar în Cluj și Timiș observându-se valori similare mai arată ultimele date din septembrie 2024.

La jumătatea anului, suma totală acumulată în conturile de pensii private a ajuns la 143 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă o creștere de aproape o treime față de aceeași perioadă a anului precedent. Guvernul a majorat contribuția lunară la Pilonul 2, de la 3,75% la 4,75% din salariul brut.

Cine sunt cei mai fericiți 900.000 de contributori la Pilonul II. Fondurile cu rentabilitate mare nu au fost neapărat cele mai cunoscute

În prezent, sistemul de pensii din România trece prin cea mai fructuoasă perioadă de la înființare. O analiză recentă a Economica.net arată că cele șapte fonduri au recuperat pierderile din pandemie și mai apoi din perioada de după declanșarea războiului din Ucraina și au depășit deja vechile maxime. Alte creșteri se pot observa și în ceea ce privește numărul și valoarea plăților către beneficiarii legali.

Potrivit legii, 4,75% din salariul brut merge lunar către Pilonul II, iar procentul ar trebui să ajungă treptat la 6%, după ce acest moment a fost amânat în repetate ocazii. Sistemul a debutat în 2008, moment în care au fost înscriși obligatoriu toți salariații cu vârsta între 18 și 35 de ani. S-au mai putut înscrise, opțional, și cei cu vârsta între 35 și 45 de ani. După lansare și până în prezent, sistemului li s-au adăugat toți noii salariați cu vârsta între 18 și 35 de ani. Deși legea permite fiecăruia să își aleagă fondul unde să cotizeze majoritatea covârșitoare a fost repartizată inițial aleatoriu iar ulterior în funcție de cota de piață a fondurilor, amintește sursa citată.

Potrivit analizei Economica, perioadele mai dificile de după 2020, precum și cele de revenire puternică, cum este și cea prin care trecem acum, au produs schimbări și în ceea ce privește randamentele obținute de administratori. „Cea mai mare surpriză o constituie faptul că a fost detronat liderul primilor 12-13 ani, adică NN, care, beneficiind și de nivelul substanțial al portofoliului (cel puțin dublu comparativ cu oricare alt concurent) a avut și cele mai bune randamente. Astăzi este doar pe 3, după Metropolitan, singurul care a avut un mic plus inclusiv în cel mai negru an al sistemul, adică 2022 (singurul an cu scăderi) și surpriza de pe primul loc, adică Aripi, administrat de Generali. Fondul are puțin sub 900.000 de participanți, care se pot considera mai fericiți decât cei 2,2 milioane de la NN sau cei peste 1 milion de la Metropolitan sau AZT Pensia Ta.

Diferențele vin din structura portofoliilor și, mai exact, din ponderile pe care fiecare administrator a înțeles să le aloce obligațiunilor sau acțiunilor pe de o parte, investițiilor în titluri locale sau titluri externe pe de alta. Asupra acestor aspecte vom reveni într-o analiză. Până atunci, iată cum arată topul după rata de rentabilitate, așa cum este ea calculată de ASF. Menționăm că o analiză a rentabilității este utilă, în condițiile în care puteți oricând să vă schimbați administratorul gratuit și destul de simplu. Un calcul facil ne arată că, astăzi, diferența dintre un contributor cu 1.000 de unități de fond la cel mai performant administrator și unul tot cu 1.000 de unități, dar la cel mai slab fond, a ajuns la un total de 7.600 de lei, o sumă deloc neglijabilă, mai ales că ea se va adânci, cel mai probabil, cu timpul”, indică analiza.

Când și cum pot fi retrași banii din fondul de pensii Pilon II. Ce presupune accesul la cont fără plata impozitului pe venit

În prima jumătate a anului, 29.000 de persoane și-au retras economiile din Pilonul 2, fie pentru că au ajuns la vârsta pensionării, fie din motive de invaliditate sau deces. Alte date arată că suma medie plătită de fondurile de pensii românilor care au ajuns în situația de beneficiar în primele șase luni ale acestui an a atins 20.000 de lei, conform unor calcule Economica bazate pe datele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Față de 2021, primul an în care numărul plăților a început să devină unul de luat în seamă, suma este cu 45% mai mare, conform unor analize publicate de www.studiifinanciare.ro.

Fondurile pot fi retrase integral sau eșalonat pe o perioadă de până la 5 ani, majoritatea optând pentru retragerea integrală.

Mihai Bobocea, reprezentant al APAPR, a subliniat, că este mai avantajos pentru participanți să opteze pentru retragerea eșalonată, deoarece există un plafon neimpozabil de 3.000 de lei lunar. Această sumă include atât pensia publică, cât și pensia privată, iar pentru primele 3.000 de lei din aceste venituri nu se plătește impozitul pe venit de 10%.

Menționăm și că fondurile acumulate prin contribuțiile la Pilonul 2 sunt investite de administratorii fondurilor, în principal în titluri de stat și, într-o mică măsură, în acțiuni, asigurând un randament anual între 7 și 8%, cum am menționat și la începutul acestui material, care depășește rata inflației.

Conform legislației actuale din România, sumele acumulate în conturile de pensii private Pilonul II pot fi accesate în trei situații clar definite, prevăzute de Legea 411/2004 și Norma ASF nr. 27/2017, explică APAPR. Prima situație este atunci când participantul obține decizia de pensionare pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii. Aceasta înseamnă că, odată ce o persoană atinge vârsta legală de pensionare și primește decizia de pensionare din partea autorităților publice, poate solicita retragerea sumelor acumulate din contul Pilonului II.

A doua situație în care se pot retrage banii este atunci când participantul obține decizia de pensionare pentru invaliditate, indiferent de gradul de invaliditate. În acest caz, persoana poate accesa fondurile din Pilonul II mai devreme decât vârsta standard de pensionare, în funcție de decizia obținută din sistemul public de pensii.

Ultima situație este în cazul decesului participantului. În acest scenariu, sumele acumulate în contul personal de pensii private sunt transferate către moștenitorii legali sau testamentari ai participantului, astfel încât aceștia pot beneficia de fondurile respective.

