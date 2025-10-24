BNR a creat o secțiune dedicată tezaurului de la Moscova pe pagina oficială. Semnal puternic pentru regimul Putin. „Rămâne în continuare o creanţă neonorată”

Banca Naţională a României (BNR) a lansat o nouă secţiune pe site-ul instituţiei despre istoricul Tezaurului țării noastre evacuat la Moscova în perioada 1916 - 1917 şi eforturile de repatriere a acestuia, potrivit unui comunicat transmis vineri. România nu a renunțat și nici nu va renunța la recuperarea celor peste 91 de tone de aur care ar fi trebuit protejate de ruși, dar care au fost confiscate de sovietici, atunci când au răsturnat Imperiul Țarist.

„Consecventă misiunii sale de a promova problematica Tezaurului transportat la Moscova în timpul Primului Război Mondial şi răspunzând cererilor din ţară şi străinătate de a facilita accesul la datele despre Tezaur, cât şi la acţiunile întreprinse pentru a recupera această avuţie naţională, banca centrală prezintă o serie de materiale-sinteză, disponibile în limbile română, engleză şi, în curând, în franceză, imagini relevante din epocă, precum şi copii ale documentelor originale din arhiva proprie”, susţin reprezentanţii BNR.

Banca Naţională a României este păstrătoarea dosarului „Tezaur”, care reuneşte toate documentele privind depozitarea stocului său de aur, în greutate de 91,5 tone aur fin, la Moscova, precizează sursa citată.

„Aurul BNR aflat în Rusia de peste un secol rămâne în continuare o creanţă neonorată de către moştenitorul de drept al depozitarului-garant”, se menţionează în comunicat.

Rușii nu au luat tezaurul României într-un singur moment, ci au fost transferate convoaie de valori în Rusia în timpul Primului Război Mondial, începând cu 1916-1917, din cauza situației de pe front. Tezaurul transportat includea aurul Băncii Naționale, precum și depozitele altor instituții, colecții de artă și opere importante.

Contextul istoric a fost decizia României, În august 1916, de a intra în război alături de Antantă (sau Tripla Înțelegere, un bloc politico-militar creat cu puțin timp înainte de Primul Război Mondial și format din Franța, Imperiul Britanic și Imperiul Rus).

Apoi, deși campania debutase favorabil, prin pătrunderea trupelor române în Transilvania, în scurt timp, trupele germane, austro-ungare și bulgare au preluat inițiativa ocupând în toamna aceluiași an Dobrogea, Oltenia și Muntenia, conducerea României fiind nevoită să mute capitala țării de la București la Iași și să organizeze rezistența în fața invadatorilor în Moldova.

Pe acest fundal, în luna noiembrie, s-a decis și mutarea sediului Băncii Naționale a României, ocazie cu care și tezaurul său a fost transportat la Iași. Principalul activ cuprins în tezaur era cantitatea de 93,4 tone de aur, formată din 91 de tone de monede istorice de aur și 2,4 tone de lingouri de aur.

