Uniunea Salvați România a reacționat dur după ce amendamentul depus de ei în plenul de marţi, 7 mai, pentru eliminarea taxei pe boală, a fost respins. Aceștia acuză PSD și PNL că mențin „aberanta zeciuială impusă de Guvernul Ciolacu”, de la începutul acestui an.

La dezbaterea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2022, care modifică mai multe acte normative, printre care Codul fiscal şi Codul de procedură fiscală, USR a depus un amendament pentru eliminarea taxei pe boală, o taxă aberantă pentru desfiinţarea căreia USR face eforturi constante de aproape cinci luni, mai precizează comunicatul de presă al USR.

Amendamentul USR a fost respins de PSD şi PNL, aşa că sute de mii de români care, după ce au contribuit ani la rând, au ghinionul să se îmbolnăvească de o „boală obişnuită” şi au nevoie de concediu medical, vor fi în continuare suprataxaţi cu 10% de Guvernul Ciolacu. La fel angajatele care sunt nevoite să-şi reducă durata de muncă din cauza unei sarcini cu probleme.

„Deşi au susţinut că vor corecta nedreptatea pe care chiar PSD şi PNL au creat-o, deputaţii puterii au ratat astăzi încă o ocazie să şi facă ceva concret în acest sens. Taxa pe boală trebuie să dispară! Nu ne putem uita în ochii unui bolnav şi să-i spunem că nu este suficient de bolnav încât să primească integral indemnizaţia pentru care a plătit. Să fie clar: fiecare angajat plăteşte contribuţie pentru indemnizaţia de concediu medical şi nu este posibil să-l taxăm încă o dată, doar pentru că statul nu este în stare să verifice dacă aceste concedii medicale au fost date integral cu respectarea legii”, declară deputatul USR Victor Ilie.

USR face eforturi pentru eliminarea taxei pe boală încă din decembrie 2023, adică înainte ca această să intre efectiv în vigoare. Am cerut Avocatului Poporului, cu zeci de pagini de argumente, să atace la Curtea Constituţională „ordonanţa trenuleţ” prin care a fost introdusă taxa pe boală, am depus amendamente la dezbaterea acestei ordonanţe în Parlament şi am iniţiat şi proiect de lege separat. Toate aceste demersuri au fost, însă, blocate de PSD şi PNL în Camera Deputaţilor.

„Nu renunţăm. Vom continua să punem presiune pe PSD şi PNL până când taxa pe boală, inventată de Marcel Boloş şi apărată cu dinţii de partidele conduse de Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă, va fi desfiinţată”, conchide sursa menţionată.

