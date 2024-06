Cele mai populare tipuri de pariuri pe fotbal

Pariurile sportive reprezintă un fenomen ce a luat amploare în ultimii zeci de ani, iar casele de pariuri au început din ce în ce mai mult să își diversifice ofertele. Acum 2 decenii, microbiștii din România și nu numai se deplasau în locații offline, pentru a paria pe echipele de fotbal favorite.

Tehnologia a evoluat însă, iar operatorii au migrat în spațiul online la începutul secolului. Casele de pariuri online oferă zeci de piețe și continuă să propună tot mai multe opțiuni, iar în cele ce urmează vei găsi un rezumat al celor mai populare tipuri de pariuri pe fotbal. Fie că ești la început sau ai acumulat deja experiență, următoarele informații îți pot fi benefice.

Pariurile 1x2, cea mai comună alegere

Una din cele mai comune alegeri este cea a pariului pe soliste. Practic, la un meci de fotbal ai 3 opțiuni:

1 solist – echipa gazdă câștigă

X – egalitate

2 solist – echipa oaspete câștigă

Principiul unui meci de fotbal este unul simplu – ambele formații încearcă să câștige. Tu poți paria pe una din cele două formații, sau – de cele mai multe ori la o cotă mai mare – pe un rezultat de egalitate.

Pariuri pe șansă dublă

Plecând de la pariurile pe soliste, au apărut și pariurile șansă dublă. În acest caz, cotele sunt mai mici – însă șansele de câștig cresc considerabil. Din nou, există 3 opțiuni:

1X – echipa gazdă câștigă sau meciul se încheie la egalitate

X2 – echipa oaspete câștigă sau meciul se încheie la egalitate

12 – una din cele doua echipe câștigă

O altfel de variantă – dar la o cotă puțin mai mare – este Draw no Bet. Practic, mizam pe formația gazdă sau formația oaspete și avem nevoie de o victorie a ei. În cazul unui rezultat de egalitate însă, miza este returnată complet. Acest tip de pariu este un solist – jucat puțin mai sigur.

Pariuri pauză/final

Pariorii care își doresc să anticipeze rezultatul final – însă vor să mizeze pe o cotă mai mare, aleg să parieze pe pauză/final. Practic, dificultatea crește destul de mult – deoarece trebuie anticipat atât scenariul de la pauza meciului, cât și cel de la final. Există multe cazuri în care una din formații conduce la pauză, însă pierde înfruntarea.

Handicap european sau asiatic

Pariurile pe handicap presupun din nou victoria unei formații – însă nu în orice condiții. Atunci când mizezi pe un handicap, te aștepți ca formația pe care ai pariat să câștige, pornind cu avantaj / dezavantaj imaginar.

Handicapul european are mereu o valoare întreagă (+1, +2, -1 etc.), în timp ce handicapul asiatic poate avea valoarea -1.75, +1.5 etc. Acest handicap asiatic le poate rambursa jucătorilor în anumite cazuri o parte din miză înapoi sau chiar întreaga sumă pariată.

Pariurile pe goluri

Fie că vorbim despre totalul de goluri marcate într-o repriză, numărul de goluri ale unui meci sau numărul de goluri ale unei echipe – pariurile pe goluri reprezintă o alegere comună printre microbiști. Există o mulțime de astfel de tipuri de pariuri, cele mai populare fiind:

Total goluri în meci

Interval goluri în meci

Total goluri într-o repriză

Ambele echipe marchează

Total goluri ale unei echipe

Repriza cu cele mai multe goluri

Pariurile pe scor corect

Aceste tipuri de pariuri au de obicei printre cele mai reduse șanse de câștig, dar și printre cele mai mari cote. Microbiștii își încearcă norocul și pariază pe scorul corect al unui eveniment.

Pariurile speciale

Pariurile speciale necesită o analiză mult mai detaliată și cresc adrenalina în timpul unui meci de fotbal. Clienții operatorilor online au ocazia de a paria pe numărul de cartonașe, de offside-uri, cornere sau faulturi dar și pe echipa care conduce la fiecare capitol.

Pariurile antepost / de lungă durată

Aceste pariuri sunt plasate înainte de startul unor competiții de fotbal. Microbiștii au ocazia de a miza pe câștigătoarea unui turneu / campionat, pe cel mai bun marcator sau pe parcursul unei echipe.

