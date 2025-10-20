Pană masivă de internet. Zeci de site-uri și aplicații nu mai funcționează la nivel mondial. Inclusiv mai multe bănci sunt afectate

mai multe siteuri și aplicatii nu mai funcționează FOTO Pixabay

O pană masivă de internet a afectat zeci de site-uri și aplicații populare din întreaga lume, printre care Snapchat, Fortnite, Roblox, Duolingo și Canva. Defecțiunea pare să provină de la Amazon Web Services (AWS), principalul furnizor global de servicii cloud, care a raportat probleme la centrele de date din Virginia de Nord.

Problemele au început în jurul orei 8 dimineața în Marea Britanie (miezul nopții în SUA) și par a fi legate de Amazon Web Services (AWS), divizia de cloud computing a gigantului tehnologic, a cărui infrastructură stă la baza site-urilor web și platformelor a milioane de companii mari, arată Biziday.ro.

Unitățile cu probleme ar fi instalate în Virginia de Nord.

Amazon Web Services oferă o gamă largă de servicii de infrastructură de internet care permit companiilor să închirieze computere și servere pentru a rula aplicațiile și site-urile lor web. Prin urmare, orice problemă la AWS poate afecta rapid o mare parte din restul internetului, ducând la întreruperea site-urilor web care ar putea să nu aibă nicio legătură aparentă cu Amazon în sine, care este cel mai popular furnizor de astfel de servicii cloud din lume, cu venituri de 108 miliarde de dolari, care reprezintă majoritatea profiturilor Amazon.

Există acum rapoarte conform cărora și clienții mai multor bănci se confruntă cu probleme. În UK, Lloyds, precum și filialele sale Halifax și Bank of Scotland, se confruntă cu mii de raportări de întreruperi ale alimentării, potrivit DownDetctor. Și site-ul web al autorității fiscale din Marea Britanie, HMRC, este nefuncțional. În SUA, utilizatorii raportează probleme la soneriile inteligente de la locuințe.

