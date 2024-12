Tăieri de „ochii lumii” prin „ordonanța trenuleț”. Fost ministru: „Tot o redistribuție d ela toți către câțiva”

Fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui, a criticat duminică, 29 decembrie, modul în care Guvernul și-a propus să aplice măsuri de austeritate. Deputatul USR susține că o parte dintre tăieri lasă în continuare portițe pentru „redistribuție de la săraci la bogați” și că soluția este o reducere „semnificativă” a cheltuielilor.

În așa-numita ordonanță trenuleț, una dintre măsuri este reducerea cu un sfert a subvenției pentru partide. Năsui susține că cifra nu este impresionantă, din moment ce în acest an au fos multe rânduri de alegeri.

„Noul guvern continuă aplicarea tradiționalului principiu al clasei politice: ‚cine împarte, parte își face’. Nu taie schemele de afaceri pe banii statului (adică o redistribuție de la săraci la bogați). Nu taie nici subvenția pentru partide, care la ora actuală e cea mai mare din Europa. Au zis să scadă doar cu un sfert față de anul trecut. Doar că anul trecut au fost 4 campanii electorale. Deci suma e colosală. Practic ei scad un sfert dintr-o sumă colosală și rămân cu o groază de bani în continuare”, a scris politicianul pe Facebook.

După mai multe discuții, tichetele de vacanță vor continua să fie de oferite, în măsura în care angajații contribuie cu 800 de lei - jumătate din valoarea acestora.

„Voucherele de vacanță date 90% la stat, rămân. În caz că nu știați nu doar salariile sunt mult mai mari la stat decât la privat, ci și beneficiile. Unul dintre aceste beneficii este voucherul de vacanță. De fapt e o subvenție pentru proprietarii de hoteluri, deci tot o redistribuție de la toți către câțiva”, a mai scris Năsui.

În luna octombrie, salariul mediu net a fost de sub 5.300 de lei la nivel național. În administrație, salariul mediu a depășit 7.100 de lei, iar în învățământ a ajuns la aproape 6.000 de lei, în timp ce în sănătate este la 5.300 de lei. În economia privată, salariile medii diferă mult în funcție de sector, de la o medie de peste 10.100 de lei în IT sau 7.900 de lei în finanțe, până la 3.200 de lei în hoteluri și restaurante sau sub 3.100 de lei în industria textilă.

Deputatul USR a făcut referire la o declarație de la finalul lunii noiembrie a premierului Marcel Ciolacu. Atunci, prim-ministrul spunea că nu va crește cota de TVA și că își face tatuaj pe mână.

„Și ca să fie minciunile din campanie evidente, domnul Ciolacu crește taxele. Mai țineți minte când zicea domnul Ciolacu în timpul campaniei electorale că se tatuează că nu va crește taxele? Iată că au trecut alegerile și le crește. Și, ca să vezi ghinion, nu poate da vina nici pe greaua moștenire că tot el a guvernat în ultimii 3 ani, dintre care jumătate ca prim ministru.

Dar cel mai trist lucru nu e doar că domnul Ciolacu minte. Asta se știa deja. Cu faptul că noul guvern dă semnalul că distracția pe bani publici continuă, pentru că pentru unii sunt mereu bani. Asta înseamnă că românii vor continua să fie sărăciți chiar mai rău decât până acum. Soluția este scăderea semnificativă a cheltuielilor, nu doar de ochii lumii. Iar semnalul trebuia dat de la vârf”, a încheiat Năsui.

În ordonanța de urgență nu se vorbește despre creșterea TVA. Conform notei de fundamentare, creșterea taxelor pe dividende la 10%, de la 8% în prezent, taxa de 1,5% pe construcții și scăderea plafonului până la care microîntreprinerile pot să aleagă impozitul redus pe venit ar urma să aducă la buget 7 miliarde de lei. În schimb, înghețarea salariilor și a pensiilor și oprirea achizițiilor, printre alte măsuri de austeritate, ar urma să reducă cheltuielile statului cu peste 126 de miliarde de lei în 2025.

