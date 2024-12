Ordonanța Trenuleț nu e un pericol doar pentru economie: ”Dacă mai vin cu taxe, poate duce la creșterea curentului extremist” VIDEO

Ordonanța Trenuleț nu reprezintă un pericol doar pentru economia României, iar consecințele acestor măsuri de austeritate se pot reflecta inclusiv în intenția de vot și, pe termen lung, în creșterea curentului extremist, arată Oana Țoiu, deputată USR, în cadrul unui interviu oferit Ziare.com.

Marcel Ciolacu declara cu doar câteva luni în urmă că este dispus să se tatueze cu promisiunea că nu vor exista majorări de taxe în anul ce vine. Cu toate acestea, Ordonanța Trenuleț prevede deja creșterea impozitului pe dividende de la 8 la 10% și reducerea pragului de venit pentru micro întreprinderi de la 500.000 de euro la 100.000 de euro. Amintim și reintroducerea taxei pe stâlp, care în forma inițială presupunea o taxă specială de 1,5% pe construcții, însă, ulterior, în urma presiunilor mediului privat, Ministrul Finanțelor Publice, Tanczos Barna, a declarat luni, 30 decembrie, că Guvernul a efectuat o modificare privind această taxă și a coborât procentul la 1%.

Chiar și așa, în spațiul public se discută despre posibilitatea unor majorări suplimentare de taxe după ce au loc alegerile prezidențiale din 2025. Oana Țoiu a declarat pentru Ziare.com că acest lucru este posibil, punctând și că ordonanța nu este ”un pericol” doar pentru economia României. Aceasta a explicat cum ar putea fi alimentat curentul extremist de măsurile de austeritate.

”Cel mai probabil, da, se va întâmpla asta (n.r. - noi taxe sau majorări după alegerile prezidențiale. Totuși, indiferent câte taxe noi inventează, nu o să poată acoperi o groapă din care ei sapă în continuare. Marea problemă, și a fost și unul din motivele principale, pentru care nu am reușit să ne înțelegem într-o potențială coaliție de guvernare, a fost că există zero disponibilitate de a tăia din risipă. Nu e același lucru să îngheți salarii la medici și profesori cu oprirea risipei. La un moment dat va trebui să avem un guvern care să aibă curajul să facă asta: desființarea anumitor instituții și agenții, oprirea prin listare sau privatizare a câtorva din găurile negre care sunt parte a companiilor de stat care nu produc profit și ajung să consume bani de la buget pentru că nu-și plătesc la timp contribuțiile și datoriile. Astfel ajung constant, an de an, să fie iertate de o parte din aceste datorii, iar asta e tot o gaură la buget.

Aceste lucruri trebuie oprite pentru că altfel, ori de câte ori vor veni cu taxe noi, nu vor reuși să acopere groapa pe care au creat-o, dar vor reuși să crească foarte mult nemulțumirea, revolta și furia din societate, care vor duce treptat și către un vot extremist. Nu e doar un pericol pentru economie ce fac ei. Devine, treptat, un pericol față de calea noastră europeană și apartenența noastră la Uniunea Europeană. Pentru că putem să ne imaginăm relativ ușor că dacă ei mai vin cu taxe, înghețări, tăieri ale susținerii grupurilor vulnerabile, dar își păstrează privilegiile intacte, asta poate să ducă în timp la creșterea unui curent extremist, mai mult decât este acum, și să ducă inclusiv la un potențial referendum anti-UE”, explică deputata USR.

Crin Antonescu - ”doar un test”

Oana Țoiu a mai declarat pentru Ziare.com că decizia partidelor PSD și PNL de a-l susține pe Crin Antonescu la alegerile prezidențiale din 2025 ar fi doar un test pentru a crea o paralelă care să favorizeze un nou candidat ce va ajunge cu adevărat pe buletinele de vot.

”Eu nu cred că-l vor păstra pe domnul Crin Antonescu candidat. Nu cred că e acceptabil pentru români, care sunt un popor muncitor, să vină PSD și PNL cu un candidat care ne spune nonșalant că de 10 ani n-a mai făcut nimic. Cred că e doar un test, că încearcă să coboare așteptările cu Crin Antonescu, astfel încât următorul candidat să nu fie comparat cu ce am avea nevoie de la un președinte, ci cu exemplul anterior, al lui Crin Antonescu. Practic oricine care a făcut ceva în ultimii 10 ani are deja un pas înaintea dumnealui și poate fi privit mai puțin pesimist. Dar tot e o sfidare, adică să vii cu cel care a creat practic USL-ul la momentul respectiv, să îl avem din nou și pe domnul Ponta în politică, cel puțin față de momentul Colectiv, e sfidarea supremă”, mai declară Oana Țoiu.

De ce s-a retras USR de la masa guvernării

După alegerile parlamentare din 2024, PSD, PNL, USR și UDMR au purtat discuții de negociere pentru a încerca să formeze o coaliție de guvernare. Cu toate acestea, USR s-a retras, preferând să rămână un partid de opoziție. Oana Țoiu a explicat care au fost motivele ce au stat în spatele deciziei.

”Am fost în echipa de coordonare a negocierilor pe programul de guvernare alături de Cristian Ghinea și Claudiu Năsui. Ca să fiu corectă cu partenerii cu care noi am negociat, o să spun și câteva lucruri bune, pentru că nu se împarte totul în alb și negru. În unele grupuri a existat și disponibilitatea de a ne asculta reciproc, și deschidere la ideile cu care noi am venit la masă. Nu vă imaginați că ne-am așezat la masă urlând unii la alții. Nu a fost aceasta nici atmosfera, și nici tonul general al discuțiilor.

Însă e important să spunem că noi știam că economia nu o duce bine, nu era un secret. De aceea am insistat, înainte de a pune orice fel de promisiuni în programul de guvernare, că e un moment de reset pentru politică, mai ales pentru votul de protest dat și la parlamentare, și la prezidențiale. Și asta înseamnă că nu mai pot fi puse în programul de guvernare promisiuni care nu au fundament, care nu pot fi îndeplinite. E mult mai grav să-i spui unui om că îi dai ceva, iar apoi să nu-i mai dai, decât să fii cinstit și direct la început. Ei n-au fost deloc dispuși să aibă discuția asta. Din contră, puneau în continuu lucruri total nerealizabile. Când noi vorbeam de exemplu de planul fiscal bugetar, trimis la Comisia Europeană, cel care se asigură că România se va întoarce la un deficit de 3% până în 2031, domnul Boloș publicase nonșalant pe Facebook că mai dă jumătate de miliard către câteva companii pe care le-a selectat dumnealui în sectorul metalurgiei. De ce banii respectivi se duc în direcția asta și nu în alta, de ce nu a discutat această decizie cu niciunul dintre cei prezenți la masa negocierilor la acel moment, nu știm. Nu poți să oprești o avalanșă de risipă de unul singur. Ne-am dat seama că noi, USR, nu aveam cum să oprim această avalanșă de risipă decât dacă vedeam că și ei au înțeles mesajul votanților”, mai arată deputata USR.

Interviul integral poate fi urmărit mai jos:

