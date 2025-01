O decizie pripită a guvernanților, dărâmă efortul anilor trecuți, pentru creșterea nivelului de trai

Am lăsat să se decanteze fierbinţelile, subiective sau nu, legate de măsurile luate chiar începând cu prima zi de lucru a noului guvern, să pot exprima o opinie rezonabilă, față de măsurile puse cu furca, după părerea mea, în vestita Ordonanță trenuleț.

Ce este interesant de remarcat în declarațiile liderilor, în special ai PSD, a fost hotărârea imperativă de a îngheța creșterea salariului minim și indexarea pensiilor, cel puțin, spun ei, până la adoptarea bugetului pe 2025. Campania electorală și calendarul alegerilor nu a fost decizia altor politicieni, ci a celor care au asigurat majoritatea parlamentară, PSD și PNL. Oare, atunci când au stabilit termenele voturilor pentru toate tipurile de alegeri, nu au ținut cont și de constrângerile generate de pregătirea bugetului pentru anul 2025 și termenele de aprobare, pe fiecare palier? Să nu-mi spună cineva că n-au știut, n-au crezut, sau nu s-au așteptat… căci e prea jos dialogul. Și, imediat după ce s-a configurat majoritatea parlamentară, care să poată da un guvern, la prima întâlnire a vechilor și noilor membri ai cabinetului, printre măsurile, puse în Ordonanță trenuleț chipurile, de redresare a deficitului bugetar care a luat-o razna, cine i-o fi dat voie să zburde necontrolat, spiritul corectitudinii și rigurozităţii cheltuirii banului public din mintea guvernanților vechi (cei noi n-au apucat să emită decizii), a făcut ca înghețarea salariului minim și indexarea pensiilor să fie primordială pentru redresarea bugetului sărăcit, vai mama lui, de măsuri “necesare și imperative”, atunci când era campania electorală, luate de aceiași guvernanți, nu de alții. Până acum, cand s-a tras linie şi au văzut dezastrul, nimeni nu s-a sesizat că ce au perorat în campaniile electorale, nu era sustenabil. Sau…?!

Manevra surprinzătoare de la prezidențiale, care a pornit de pe o reţea socială, a bulversat întreaga evoluție a alegerilor din 2024 noiembrie, scorurile obținute de candidații partidelor tradiționale, fiind cel mai mic, din istoria recentă, după 35 de ani de democrație. Viteza de reacție a instituțiilor de forță, serviciilor speciale, abilitate să supravegheze mediul online, a fost jalnică, față de pretențiile financiare, cu care au fost remunerați angajații, de zeci de ani încoace. Iar când erau întrebări de ce aşa mult, răspunsul decidenţilor era, pentru că securitatea costă. Poate ar fi necesar şi un decont, nu numai încasări. Ca în orice aplicaţie, în care primeşti bani şi livrezi ce ţi se cere.

Consecința actelor de guvernare din ciclul electoral trecut, 2020-2024, a dus la modificarea procentelor partidelor din arcul guvernamental, măsurile luate, cum se spunea în campania electorală, pentru creșterea nivelului de trai, pentru respectul față de contribuabil, ş.a.m.d., în realitate au modificat foarte puțin starea de fapt a națiunii, dusă din marasm în marasm, ba cu plafonarile dubioase din energie și gaze, ba cu creșteri de accize și taxe, dar fără responsabilizarea neîncasărilor legale, vezi TVA, și destituirea celor vinovați. De ce nu a fost pusă în vigoare Legea 127, nici acum nu s-a găsit cineva să explice clar, abrubt și sincer, motivele pentru care a fost trecută la arhivă. Pentru că Legea 360/2023 s-a văzut că nu a cuprins toate categoriile de pensionari, s-a creat impresia de recalulare, dar cu greu se poate spune că s-a obținut scopul inițial ”la contribuții egale, pensii egale”. Și modul cum a fost promovată legea, a dus la așteptări, care au dezamăgit sute de mii de pensionari. Deși unii dintre ei, fiind beneficiari a coeficientului de corecție de 1,40%, au primit pensii mai mari cu 40%, de cca 5 ani, acum sunt nemulțumiți că lor nu li s-a mărit pensia. Pentru că la capitolul comunicare au fost mari greşeli, cred eu. Cât despre cei care n-au avut norocul să aibă acel coeficient de corecție, ce să mai spui. Eu am mai lucrat după ieșirea la pensie, pentru că nu-mi puteam plăti facturile la utilități, după 43 de ani, de armată obligatorie (așa e cu băieții buni, n-are noroc, am picat la 3 sutimi admiterea), facultate, muncă. Iar după 1,7 ani, în 2020 când m-am dus să-mi recalculeze contribuția la pensie, mi-au pus coeficientul de corecție 1,15, cel cu care am ieșit la pensie în 2018. Mi s-a motivat că va intra în vigoare, la 1 septembrie 2020, noua lege 127 și atunci se va corecta nedreptatea.

După părerea mea, pentru că am contribuit la fondul de pensii în 2019 și 2020, pentru perioada aceea ar fi trebuit să mi se aplice coeficientul de corecție în vigoare pentru anii respectivi. De ce trebuia creată o discriminare între cei care ies la pensie în acel an și eu care am ieșit mai devreme. La recalculare am pierdut în 2020, cca. 3,5 puncte pentru cei 1,7 ani de contribuție. Numai din această obtuzitate voită a decidenților. Iar după 4 ani, au pus în formula de calcul a punctajelor ce au dorit domniile lor, nu ce era corect și egal pentru toți.

Bineînţeles că am așteptat 4 ani să fie corectată nedreptatea, așa au vrut guvernanții, iar când au corectat-o (zic ei), au sărit perioadele de armată și facultate, cu acele amărâte de 0,4 sau 1,5% procente, ca să diminueze cât mai mult cuantumul pensiei. Iar perioada lucrată după ieșirea la pensie a rămas tot așa ca în 2020, neavând nici măcar valoare la puncte de stabilitate. Doamne fereşte să încurajăm munca. Și vine dna ministră să-mi spună că dumnealor au grijă de seniorii țării, părinții și bunicii altui ministru, dispărut în spuma mării, ca și când nici n-ar fi fost. Apropo, unde este d-na ministră aceea care ne tot perora în fiecare seară, la tv, că legea 360 va fi respectată și aplicată de indiferent cine va fi la guvernare, nu va mai putea fi prorogată după bunul plac al decidenților, care, după ce au golit visteria, s-au pus pe treaba, să refacă soldul bugetului de stat, subțiat de excese făcute pentru interese private sau de grup, nu naționale. Și prima măsură, ce să vezi, e să taie, ce tot ei, au spus că, niciodată nu se va mai întâmpla ce s-a întâmplat în 2013, în 2020. Chiar și insistența doamnei Simona Bucura Oprescu, de a ne informa cum or să ne fie majorate pensiile din 1.01.2025, cu indicele de inflație și restul… ca o favoare din partea guvernului, acum pare desuetă și puerilă. Indexarea era necesară pentru refacerea veniturilor noastre erodate de inflație, urmare a deciziilor luate de guvernanți. Inspirate… cum altfel. Nu era o favoare, ci o restabilire a stării financiare a seniorilor, după un an de funcţionare a economiei, pe deciziile guvernului, la provocările pieţelor.

De dl. Ciolacu, sincer mi-e jenă de jena domniei sale. După ce a transmis că a înțeles mesajul electoratului privind votul acordat domniei sale pentru candidatura la cel mai înalt post din stat, vine din nou la conducerea guvernului, pune aproape aceiași miniștri în pozițiile cu care a creat acele dezechilibre bugetare, care au condus la un deficit de peste 8%. În loc să-și reconsidere risipa făcută la nivelul aparatului guvernamental, la nivelul administrației centrale și locale, drept mulțumire pentru nivelul voturilor acordate de electorat, cele mai mici de când candidează PSD în alegeri, domnia sa mulțumește, în felul sau caracteristic, celor care nu s-au lăsat seduși de cântecul de lebădă, inserat în campania electorală, stopând risipa făcută la pensii şi salarii. Mă intreb, de ce mai jură aleşii cand preiau posturi de demnitate publică?

Până și dl. Crin Antonescu, marele absent al scenei politice din ultimii zece ani, propus candidatul coaliției de guvernare la alegerile prezidențiale, a sesizat direcția descendența luată de forurile coaliției, anunțând public că suspendă acordul sau de a fi candidatul coaliției. Numai uitându-ne la câți votanți sunt afectați de măsurile “necesare”, consecință a dezmăţului din 2024, al aproape acelorași demnitari, chiar și un neavizat poate intui ce scor va putea obține un candidat al celor care s-au inspirat, în acțiunile lor, din operele (sau acţiunile) lui Pilat din Pont.

Aștept, nu cu mari speranțe, dar cu optimismul care mă face să mai cred că viața poate fi mai bună, sper că dl. Tanzos Barna, actualul ministru de finanțe, după ce reușește să obțină toate cifrele execuției bugetare din 2024, va putea prezenta Bugetul de Stat pe 2025, iar noi să avem o oglindă clară a stării națiunii. Măsurile pentru diminuarea cu 1% a deficitului bugetar pentru 2025, așa cum s-au angajat onorabilii față de UE, să se facă din zone care să nu afecteze existența a milioane de cetățeni, cu singura lor vină, că trăiesc pe aceste meleguri. Aşa cred eu că ar fi corect.

Cu scuzele de rigoare, că tot repet, lecțiile care le-am învățat în perioada activă din existența mea profesională, afirm că nici un muncitor sau funcționar nu va putea majora ora de manoperă, de capul lui, ca s-o ducă mai bine. Trebuie un șef să analizeze procesul, să caute soluții de eficentizare, de creștere a valorii manoperei, în raport cu piață. Acești șefi inteligenți și cu experiență, duc societatea înainte, nu “onorabilii”, care, după ce au făcut ceva pentru campaniile partidelor lor, primesc stipendii, din care nu mai pleacă, decât dați afară. Acolo trebuie dl. Ciolacu și echipa sa de specialiști să se aplece, să spargă buba asta cangrenată, din guvernul mărit cu mult față de cel din 2007, deși populația a scăzut cu multe milioane, în prezent. Și apoi să dispună modificarea regimului de calcul al energiei și al gazelor, prin care, simplu și corect, se vor putea reduce costurile, și pentru cetățeni și pentru întreprinderi. Pe resursele noastre existente sau realizate în țară, să aliniezi prețurile pe bursele din Viena și Rotterdam, că așa ies mai mulți bani la buget, şi nu numai, e greu de înțeles, dacă nu există și compensarea echivalentă, dată contribuabililor. Nu de alta, dar să poată plăti aceste utilităţi necesare.

Expertiza, fermitatea și consecvența în luarea deciziilor, va face diferența, sau nu, faţă de guvernările anterioare. Ezitările, deciziile pripite, lipsite de realismul existențial, sunt, în conjunctura actuală, generatoare de pierderi ale electoratelor tradiționale, întărind mișcările extremiste, cu consecințele cunoscute. Eu tot aștept să apară oamenii de stat în guvern, să taie nodul gordian care împiedică fluxurile economice să funcționeze normal, să readucă prosperitatea în casele conaționalilor lor, care și-au pus încrederea în ei, dându-le votul.

Doru Sinca este de profesie inginer, absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti, in prezent pensionar.

