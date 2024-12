Ciolacu dă înapoi după criticile pe „taxa pe stâlp”. „Am refuzat să creștem impozitul pe profit sau venit, creăm un sistem echitabil”

Guvernul adoptă luni, 30 decembrie, ordonanța austerității, care îngheață salariile și pensiile și crește unele taxe. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat că „taxa pe stâlp” va fi amânată până la emiterea normelor metodologice și după ce Finanțele vor discuta cu marii investitori.

Ciolacu a justificat măsurile de creșteri de taxe și înghețări de venituri în sistemul public.

„Un comportament economic iresponsabil în acest moment ar însemna automat scăderea ratingului de ţară, alungarea investitorilor şi împrumuturile la dobânzi foarte mari. Asta înseamnă în scurt timp recesiune, falimente şi şomaj pentru foarte mulţi români. De aceea, am hotărât, împreună cu partenerii de coaliţie, să adoptăm azi aşa-zisa ordonanţă 'trenuleţ', pentru a ţine sub control deficitul bugetar în 2025, aşa cum ne-am angajat în faţa Comisiei Europene, prin planul fiscal. Am obţinut o prelungire de la patru la şapte ani, pentru reducerea deficitului, iar primul pas este să coborâm la 7% în 2025. Asta înseamnă că vom avea acces în continuare la fondurile europene şi din PNRR, atât de necesare pentru a continua modernizarea României”, a spus premierul, la începutul ședinței de Guvern.

Ordonanța are trei obiective „fundamentale, conform premierului”: oprirea creșterilor cheltuielilor, reducerea risipei din bugetul de stat cu 1% din PIB, adică 19 miliarde de lei, și creșterea veniturilor în vistierie prin implementarea reformelor din Planul Național de Redresare și Reziliență. Salariile dominatorilor publici vor fi înghețate în 2025, iar subvenția pentru partide va scădea cu un sfert.

Ads

în anul următor, „nu există resurse financiare” pentru a crește salariile din sistemul public, punctează premierul. În același timp, bugetarii nu vor mai primii sporuri ori premii suplimentare.

„Fiecare leu plătit la salariu va fi justificat prin criterii de performanţă şi evaluări. Angajările la stat vor fi îngheţate în anul 2025 şi vom trece rapid la desfiinţarea şi comasarea de instituţii şi agenţii publice. Vom prelua un model deja consacrat şi vom înfiinţa Departamentul pentru Eficientizarea Activităţii Guvernamentale, care va reduce cheltuielile statului cu 1% din PIB anul viitor. În acest departament, care va fi cu specialişti din alte zone guvernamentale, se va lucra pro bono”, a spus Ciolacu.

Creșteri de taxe și mai puține facilități fiscale

Referitor la măsurile criticate de mediul privat, Ciolacu a spus că măsurile din ordonanța de urgență sunt cele cu „cel mai redus impact” asupra creșterii economice.

„Am refuzat să tăiem de la investiţii sau să creştem impozitul pe profit sau pe venit, la fel cum am refuzat creşterea TVA-ului, care ar fi dus la creşterea inflaţiei. Aşadar, eliminăm toate facilităţile fiscale şi creăm un sistem fiscal echitabil. Reducem gradual pragul de impozitare la microîntreprinderi, pentru a evita un şoc în economie. Vor fi afectate circa 30.000 de IMM-uri, adică 10% din total, dar vom încerca să le sprijinim prin alte scheme de ajutor de stat”, a detaliat ministrul.

Ads

Impozitul pe dividende crește, dar rămâne printre cele mici din spațiul european. Referitor la taxa specială pe construcții, de 1,5% - supranumită „taxa pe stâlp”, Ciolacu a spus că ministrul Finanțelor, Tanczos Barna, va discuta cu marile companii care vor să facă investiții înainte de aplicarea măsurii.

„Ne vom păstra locul şapte în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte cel mai mic impozit pe dividende. În ţara noastră plătim 10% de la 1 ianuarie, dar Ungaria are 15%, Polonia are 19%, Cehia are 23%, în timp ce media la nivelul Uniunii Europene este de 20%”, a mai zis Ciolacu.

...citeste mai departe despre "Ciolacu dă înapoi după criticile pe „taxa pe stâlp”. „Am refuzat să creștem impozitul pe profit sau venit, creăm un sistem echitabil”" pe Ziare.com

Ads