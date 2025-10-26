Cum e să trăiești în cele mai inteligente orașe din lume: ”Nu mai am nevoie de chei, carduri sau portofel”

Inteligența artificială, mașinile autonome și energiile verzi transformă rapid lumea, iar noi invenții și brevete apar anual în numeroase țări. Totuși, doar câteva regiuni se detașează ca lideri globali ai progresului tehnologic.

Indicele Global al Inovației 2025 (Global Innovation Index, GII), publicat anual de Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (WIPO), evaluează țările și marile aglomerări urbane după investiții, dezvoltare tehnologică, grad de adoptare și impact economic și social. Conform clasamentului, primele 100 de hub-uri de inovație, de la San Francisco la Shenzhen, generează împreună peste 70% din brevetele și investițiile de capital de risc la nivel mondial.

Top 10 orașe ale inovației din lume:

Shenzhen – Hong Kong – GuangzhouTokyo – YokohamaSan Jose – San FranciscoBeijingSeulShanghai – SuzhouNew YorkLondraBoston – CambridgeLos Angeles

BBC a publicat discuții cu locuitori ai primelor cinci regiuni pentru a surprinde cum trăiesc aceștia într-un mediu dominat de tehnologie și cum vizitatorii pot experimenta inovațiile înainte ca acestea să devină globale.

1. Shenzhen – Hong Kong – Guangzhou

China a intrat pentru prima dată în top 10 GII datorită creșterii spectaculoase a numărului de brevete, investițiilor în știință și expansiunii capitalului de risc. 24 dintre cele 100 de hub-uri de top se află în China, iar Shenzhen–Hong Kong–Guangzhou ocupă primul loc.

Tehnologia e omniprezentă în viața de zi cu zi. Jamie River, locuitoră din Hong Kong, povestește cum într-o piață tradițională poți plăti cu cod QR lângă etichete scrise de mână, iar micii comercianți gestionează comenzile prin aplicații multiple. „Îmbinarea dintre vechi și nou creează o energie unică, nimeni nu se teme să încerce ceva nou”, spune ea.

Cardul Octopus, lansat în 1997 pentru transportul public, a devenit un instrument universal de plată, folosit de la automate la parcometre. Pentru a simți pulsul tehnologic al orașului, River recomandă o plimbare cu feribotul Star Ferry seara, pentru a urmări „Simfonia Luminilor” – un spectacol sincronizat de muzică, lumini și lasere pe 43 de clădiri.

PMQ, un fost complex pentru polițiști transformat în hub creativ, găzduiește ateliere de imprimare 3D și studiouri de caligrafie tradițională. Giganți precum Huawei și Tencent au transformat Shenzhen dintr-un sat pescăresc într-un centru global al tehnologiei. Orașul a devenit Zonă Economică Specială în 1980 și „Oraș Creativ UNESCO” în 2008, continuând să susțină spații colaborative precum Shenzhen Open Innovation Lab.

2. Tokyo – Yokohama

Tokyo–Yokohama este responsabil pentru peste 10% din brevetele internaționale, dar inovația japoneză rămâne discretă, orientată spre utilitate mai degrabă decât spectaculozitate.

„În Japonia, tehnologia nu înseamnă mașini zburătoare, ci soluții simple care-ți fac viața mai ușoară”, explică Dana Yao, care locuiește între Tokyo și SUA. Cardurile de transport funcționează și la automate, magazinele folosesc senzori AI pentru plăți fără casă, iar sistemele cashless sunt obișnuite.

Vizitatorii pot testa inovațiile la Hotel Henn Na, unde check-in-ul e automat, recepționerele sunt roboți, iar paturile inteligente își reglează temperatura. Trenul fără conductor Yurikamome oferă o priveliște spectaculoasă asupra Podului Curcubeu, iar expoziția interactivă teamLab Planets combină artă digitală cu mișcare, lumină și sunet.

3. San Jose – San Francisco (Silicon Valley)

Silicon Valley conduce la nivel global în investiții de capital de risc, generând aproape 7% din totalul mondial.

„E ca pe vremea boom-ului dot-com, oamenii inteligenți revin aici, totul se mișcă rapid și plin de energie”, spune Ritesh Patel, fondator al platformei Ticket Fairy. Conversațiile cotidiene se pot transforma instantaneu în oportunități de afaceri, iar vizitatorii pot testa tehnologii înainte ca acestea să devină globale. Uber, Lyft și mașinile autonome Waymo au debutat aici, înainte de a fi implementate pe scară largă.

4. Beijing

Capitala Chinei domină la capitolul cercetare științifică, contribuind cu 4% din articolele globale, dar locuitorii subliniază echilibrul dintre tehnologie avansată și autenticitate culturală.

„Alte orașe inteligente par reci și impersonale, dar Beijing reușește să fie modern și totodată autentic”, explică Elle Farrell-Kingsley, expertă în AI. Aplicațiile precum Alipay și WeChat sunt integrate peste tot, iar taxiurile autonome Baidu Apollo oferă o experiență futuristă, dar sigură.

5. Seul

Seul ocupă locul cinci și este lider asiatic în investițiile de capital de risc, contribuind cu 5,4% din brevetele globale.

„Coreea trebuie să inoveze ca să rămână competitivă, nu are resurse naturale, așa că totul se bazează pe creativitate și tehnologie”, explică Chris Oberman, autorul blogului Moving Jack. Tehnologia se regăsește peste tot: uși care se deschid cu coduri digitale, plăți prin telefon, magazine automate fără casieri și autobuze electrice autonome. „Nu mai am nevoie de chei, carduri sau portofel, le las acasă”, spune el.

