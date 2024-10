Orange: imagini pe telefonul mobil cu traficul de pe DN1

Abonatii si utilizatorii cartelelor prepaid Orange pot vizualiza pe telefonul mobil imagini in direct privind evolutia traficului rutier pe DN1, intre Bucuresti si Azuga, in urma unui protocol semnat de Politia Rutiera, Alcatel si compania de telecomunicatii.Imaginile sunt preluate de la sistemul de supraveghere video a traficului pe DN1, pus in functiune in luna decembrie 2005 in urma unei investitii de peste 2,8 milioane de euro. Acest sistem de transmitere a informatiilor a devenit operational pe baza solutiei tehnice furnizate de Alcatel, iar realizarea acestuia este justificata de satisfacerea nevoii permanente de informare cu privire la conditiile de trafic pe drumurile publice.

Vizualizarea imaginilor de pe DN1 este posibila prin accesarea portalul Orange World, clientii operatorului fiind astfel permanent informati despre conditiile de trafic (aglomerari, ambuteiaje, devieri, restrictii de circulatie etc).

Pentru vizualizarea imaginilor, clientii Orange trebuie sa posede un telefon compatibil cu tehnologiile GPRS, EDGE sau 3G.

Atat Orange Romania cat si oficialii Politiei Romana si-au manifestat intentia de a extinde aceasta colaborare pe viitor, prin analizarea posibilitatilor de dezvoltare de noi servicii, cum ar fi interogarea bazelor de date de interes public ale Politiei Romane prin intermediul SMS-urilor (bunuri si persoane disparute sau urmarite, autovehicule sustrase etc).

"Pentru persoanele in varsta, cele cu handicap sever ori alte disabilitati, vom initia un proiect pilot, in baza caruia, prin intermediul Orange Romania, vor primi un aparat, cu o cartela speciala, dedicat exclusiv apelarii sistemului 112", a declarat seful Politiei Romane, Dan Valentin Fatuloiu.

Directorul general al Orange Romania, Richard Moat, a afirmat ca, din analiza datelor statistice, se observa ca utlizatorii retelei sunt interesati de transmisiunile in direct din Orange World. "Credem ca imaginile transmise de camerele de supraveghere de pe DN1 vor suscita si mai mult interes, in special datorita naturii informatiilor", a spus Moat.

Alcatel Romania a realizat solutia completa de supraveghere a traficului pe DN1, presupunand proiectare, instalare, punere in functiune, testare, training si management de proiect. Prin lansarea acestui nou serviciu compania vrea sa demonstreze inca o data competenta de a furniza solutii tehnice de cel mai inalt nivel clientilor.

