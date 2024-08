Campania Orange destinata segmentului business

A"Solutii complete pentru afacerea taA" este sloganul noii campanii Orange pentru comunicarea de afaceri.Orange lanseaza doua tipuri de abonamente : Flexibil si Business Flexibil Grup. Acestea ofera posibilitatea controlului bugetului de comunicare pe care fiecare il doreste pentru proprii dumneavoastra, oferind in acelasi timp acestora flexibilitate in comunicare.

Valoarea abonamentului poate fi consumata integral de catre angajati asa cum doresc A- apeluri de voce in retea, nationale si internationale, date, mesaje scrise sau multimedia.

Pentru fiecare utilizator al abonamentelor Flexibil si Business Flexibil Grup este disponibila noua optiune business 5 numere favorite Orange oricand, care ofera 75% reducere pentru apelurile catre 5 numere din reteaua Orange.

Daca alegeti un abonament Flexibil, Business Flexibil Grup, cu minute incluse sau Shared Minutes pe o perioada de 2 ani, primiti gratuit in primele 8 luni orice optiune de voce doriti, 100 de mesaje scrise si 50 de mesaje multimedia lunar.

In plus, pentru abonamentele Business Flexibil Grup si Shared Minutes aveti 50% reducere la taxa de SIM in primele 8 luni.

Pentru abonamentele pe 2 ani Flexibil, Business Flexibil Grup, cu minute incluse sau Shared Minutes beneficiati si de preturi speciale la telefoaneDaca va abonati pe un an primiti gratuit 4 luni o optiune de voce, 100 de mesaje scrise si 50 de mesaje multimedia lunar.

In plus, pentru abonamentele Business Flexibil Grup si Shared Minutes aveti 50% reducere la taxa de SIM in primele 4 luni.

Mesajele scrise gratuite pot fi trimise catre orice destinatie nationala cu exceptia numerelor scurte (ex. 366). Mesajele scrise sau multimedia neconsumate nu se reporteaza in luna urmatoare.

Sursa: Orange Romania

Bloombiz.ro

