Concedieri la Oracle România: Peste 400 de angajați ar putea fi disponibilizați, deși compania a raportat un profit record

Oracle România, filiala locală a gigantului american din industria IT, trece printr-un moment de cotitură.

Deși a încheiat anul 2024 cu o creștere spectaculoasă a cifrei de afaceri și un profit net de peste patru ori mai mare decât în anul precedent, compania se pregătește, potrivit unor surse citate de Wall-Street.ro, să opereze concedieri de amploare în România.

Informațiile apărute indică faptul că aproximativ 400 de angajați ar urma să fie disponibilizați în perioada următoare, ca parte a unui amplu proces de restructurare internă. Pe forumurile dedicate angajaților din domeniul IT au apărut deja discuții privind declanșarea unei proceduri de concediere colectivă. Surse apropiate companiei susțin că personalul ar fi primit notificări de informare generală și invitații la consultări, semn că procesul se află într-o fază avansată.

Deocamdată, Oracle nu a transmis un punct de vedere oficial referitor la aceste disponibilizări. Conform platformei Termene.ro, Oracle România SRL a înregistrat în 2024 o cifră de afaceri de 963,5 milioane de lei, cu 35% mai mult față de anul anterior, și un profit net de 8,6 milioane de lei, de peste patru ori mai mare decât cel din 2023, când raportase doar 1,8 milioane de lei. În același timp, numărul mediu de angajați a scăzut cu 27, ajungând la 2.091.

Ironia situației este cu atât mai mare cu cât, în martie 2025, compania americană publica o serie de 137 de posturi vacante, unele vizând chiar România. Era vorba atât despre roluri tehnice, cât și despre poziții din departamentele de resurse umane sau vânzări, semn că Oracle își planifica atunci o extindere a echipelor locale.

Deși motivele oficiale ale restructurării nu au fost comunicate, specialiștii din industrie consideră că măsura ar putea face parte dintr-un proces global de optimizare a costurilor și reașezare a operațiunilor în cadrul grupului Oracle.

