Fotografiile și videoclipurile deocheate de pe OnlyFans, furate de hackeri și puse pe alte rețele sociale

Luni, 22 Septembrie 2025, ora 11:28
281 citiri
Fotografiile și videoclipurile deocheate de pe OnlyFans, furate de hackeri și puse pe alte rețele sociale
Hackeri fură conținut de pe OnlyFans FOTO OnlyFans

Platforma OnlyFans este ținta unui val masiv de atacuri informatice: hackerii fură fotografii și videoclipuri de pe profilurile plătite și le revând pe Telegram la prețuri mult mai mici, solicitând plata în criptomonede.

Sistemul de piraterie este atât de bine organizat, încât clienții pot face comenzi specifice de poze ale unor vedete care postează pe platforma pentru adulți și, în termen de 48 de ore, respectivele fotografii sunt procurate și postate, arată Antena 3 CNN.

OnlyFans este platforma pe care multe femei, care au un loc de muncă sau care își rotunjesc veniturile în secret postând poze și filmulețe provocatoare pe respectivul site cu plată.

Acum acestea nu mai sunt protejate, iar rudele, cât și angajatorii, ar putea afla despre ocupația lor discretă. Platforma OnlyFans oferă asistență pentru combaterea pirateriei. Cu toate acestea, urmărirea și eliminarea conținutului sunt foarte dificile.

În unele cazuri, OnlyFans s-a oferit să ajute la eliminarea conținutului de pe canalul piratat de Telegram, însă același conținut a fost republicat la scurt timp după aceea pe un alt site public de Internet.

Pe de altă parte, avocații solicitați să reprezinte victimele pirateriei cer tarife substanțiale, care le depășesc capacitatea financiară a tinerelor vizate de hackeri. În aceste condiții, pirații informatici vor fi greu de oprit, iar fenomenul dificil de stăvilit.

...citeste mai departe despre "Fotografiile și videoclipurile deocheate de pe OnlyFans, furate de hackeri și puse pe alte rețele sociale" pe Ziare.com

Războiul cibernetic intră în era AI: hackerii ruși folosesc inteligența artificială pentru atacuri tot mai greu de oprit
Războiul cibernetic intră în era AI: hackerii ruși folosesc inteligența artificială pentru atacuri tot mai greu de oprit
Ucraina se confruntă cu o nouă formă de război digital, în care algoritmii devin arme. Potrivit unui raport publicat de Serviciul de Stat pentru Comunicații Speciale și Protecția...
#OnlyFans, #fotografii, #videoclipuri, #furate, #Telegram, #hackeri , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  2. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  3. Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
  4. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  5. Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
  6. WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
  7. Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
  8. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  9. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  10. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă