Privatizare Oltchim: Dan Diaconescu a solicitat prezenta mass-media la negocieri

Dan Diaconescu a declarat, luni dimineata, ca a solicitat Comisiei de privatizare a combinatului Oltchim prezenta mass-media la negocieri. Remus Vulpescu, presedintele Comisiei, i-a refuzat insa cererea.

"Am cerut guvernantilor sa discutam despre Arpechim, Salrom, CFR, AVAS sau Electrica. Nimic nu s-a intamplat sus. Au trecut doua ore, moment in care ne-am dat seama ca vanzatorul este ostil si total impotriva celui care a castigat licitatia", a declarat Dan Diaconescu in fata Ministerului Economiei.

"Am cerut lui Vulpescu si OPSPI sa primeasca presa pentru a transmite in direct tot ceea ce se intampla acolo. Vulpescu a respins cererea".

Dan Diaconescu a mai spus ca va plati salariile angajatilor Oltchim, iar guvernantii trebuie sa gaseasca o solutie legala pentru ca acesti bani sa fie primiti.

"Ne putem permite sa riscam cateva milioane de euro (n.r. plata salariilor)", a spus Dan Diaconescu, in contextul in care a declarat ca va plati in avans salariile angajatilor Oltchim, indiferent de rezultatul negocierilor.

Dan Diaconescu a declarat, sambata, ca va aduce luni trei milioane de euro, "in saci", pentru plata salariilor angajatilor Oltchim Ramnicu Valcea (OLT) si ca a prezentat OPSPI o varianta de finantare a companiei cu 91 milioane dolari, cu sprijinul Eximbank.

Dan Diaconescu a castigat licitatia pentru actiunile detinute de stat la Oltchim, acesta oferind cel mai mare pret, de 203,149 milioane lei.

