Comitetul pentru Stabilizarea Financiara a Oltchim a fost infiintat. Care sunt obiectivele

Primele trei banci dupa criteriul valorii imprumuturilor acordate Oltchim, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Economiei, AVAS si Electrica au infiintat Comitetul pentru Stabilizarea Financiara a Oltchim (CSFO).

Obiectivele Comitetului sunt plata salariilor restante, repornirea activitatii Oltchim, identificarea, in conditiile functionarii societatii comerciale, a unui investitor cu o capacitate financiara corespunzatoare, pentru a asigura operarea Oltchim si Arpechim la un nivel cat mai apropiat de capacitatea de productie potentiala a acestora.

"Conform anuntului din data de luni 1 octombrie 2012 al Guvernului Romaniei, Ministerul Finantelor Publice (MFP) si Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri (MECMA) au desfasurat, in ultimele zile, mai multe runde de discutii cu principalii creditori ai Oltchim. S-a desprins concluzia ca Oltchim inregistreaza in prezent o situatie financiara extrem de dificila, concretizata in pierderi cumulate de circa 400 milioane euro si datorii substantiale, totalizand 580 milioane euro. Toate aceste rezultate negative au fost acumulate in ultimii 5 ani de activitate ineficienta a companiei, fapt determinat, indeosebi, de gestionarea de o maniera total necorespunzatoare a intreprinderii raportat la interesele statului si ale salariatilor. Fata de acesta situatie grava, s-a decis constituirea unui parteneriat public-privat intre principalii creditori si autoritatile statului, prin crearea Comitetului pentru Stabilizarea Financiara a Oltchim (CSFO). Din acesta fac parte: primele trei banci dupa criteriul valorii imprumuturilor acordate Oltchim, apoi Electrica, AVAS, precum si reprezentanti ai Guvernului, respectiv MFP si MECMA", se spune in comunicatul transmis de MFP si semnat Comitetul pentru Stabilizarea Financiara a Oltchim.

Mijloacele de realizare a obiectivelor strategice pentru Oltchim constau in restructurarea si reorganizarea societatii, in vederea functionarii sale in conditii de profitabilitate, mentinerii locurilor de munca si crearii unei atractivitati sporite pentru potentialii investitori.

Mecanismele de reluare a activitatii intreprinderii se vor baza pe asigurarea de catre principalele banci creditoare a capitalului de lucru, conform programului de restructurare, care va cuprinde si rezultatele negocierii intre creditori.

MECMA va transmite vineri Comisiei Europene notificarea pentru acordarea unui ajutor de salvare catre Oltchim, sprijin financiar care, conform normelor europene in materie, se poate acorda unei intreprinderi aflate in dificultate, pentru mentinerea in functiune pe durata elaborarii unui plan de restructurare viabila si durabila a societatii.

Dupa autorizarea acestei forme de sprijin financiar, si Guvernul poate acorda, din fonduri publice, un imprumut pentru relansarea activitatii societatii.

Angajatii isi vor primi salariile

Angajatii Oltchim vor primi vineri avansul reprezentand 40% din salariul pe luna august, a anuntat joi ministrul delegat pentru dialog social, Liviu Marian Pop.

'Vineri se vor acorda avansurile de 40% din salariile angajatilor de la Oltchim pentru luna august, o luna in care nu s-a muncit decat pana in 23, pentru ca din 23 combinatul s-a oprit. In ceea ce priveste asigurarea capitalului de lucru si a fluxului de productie sunt doua discutii - o notificare a Comisiei Europene cu un capital de 10 milioane de euro pe care sa-l acordam de la nivelul guvernului odata cu primirea raspunsului in maximum 30 de zile', a spus Pop.

El a adaugat ca pentru restul de 60% din salariu nu s-a facut o analiza, dar a apreciat ca se va acorda pana la finalul lunii, pentru ca 'trebuie repornit combinatul pana la finalul lunii'.

'Cealalta directie este cea legata de bancile comerciale si de beneficiarii produselor de la Oltchim, de clientii fideli ai Oltchim, care de altfel in momentul de fata au platita marfa in avans, cu care se poarta discutii. Din partea guvernului putem discuta de maxim 10 milioane euro pe baza acordului cu FMI, BM si CE pentru ca toate sumele peste 10 milioane euro inseamna un termen de sase luni de zile ca raspuns din partea lor. Si atunci am zis ca e o perioada prea lunga', a aratat oficialul guvernamental.

In ceea ce priveste negocierea cu bancile si cu clientii Oltchim, este o chestiune care poate duce 'pentru normalizarea combinatului undeva la 30-40 de milioane de euro'.

'Cei 10 milioane de euro pot fi dati in maximum 30 de zile odata cu primirea raspunsului de la FMI, CE si BM. Comisia este instiintata, dar in paralel este obligatoriu sa obtinem finantare de la banci si clienti. Oamenii o sa isi ia salariu fara orele suplimentare pentru ca unii mai aveau ore suplimentare in momentul in care functiona combinatul. In zona aceasta se face o analiza la nivelul conducerii combinatului. Sumele de avans sunt de fapt din incasarile restante catre Oltchim', a mai spus Pop.