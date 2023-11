4 lucruri pentru care trebuie să te pregătești dacă ai obținut un loc de muncă în Olanda

Obținerea unui loc de muncă în străinătate este, în primă instanță, un prilej de bucurie și fericire. De altfel, acesta nu este un lucru de care mulți se pot bucura. Puțini sunt cei care înțeleg cât de greu este să obții un loc de muncă bine plătit peste graniță.

Chiar și începutul procesului de căutare de locuri de munca Olanda este încet și anevoios. Apoi, după ce ajungi, în final, peste hotare, există alte lucruri pentru care trebuie să te pregătești.

Ceea ce trebuie să reții este faptul că țările pot fi foarte diferite între ele atunci când vine vorba de locul de muncă și mai ales de cum este acesta tratat de către angajați. Continuă să citești pentru a afla care sunt patru lucruri pentru care trebuie să te pregătești!

Cultura organizațională olandeză - echilibru și onestitate

Aspectul care va crea un șoc în rândul multor oameni este cultura organizațională a firmelor și companiilor olandeze. Din destul de multe puncte de vedere, aceasta este opusul radical al cele din România.

Un aspect cât se poate de pozitiv este încurajarea menținerii unui echilibru între viața personală și cea profesională. În Olanda, dacă ești sunat în afara programului (lucru care oricum nu se întâmplă), nu te simți obligat să răspunzi sau chiar să îți eliberezi programul pentru a te duce înapoi la locul de muncă. Acest lucru este respectat de angajator care, atunci când este o urgență, ar chema mai degrabă un expert extern care încă se află în timpul programului.

Apoi, onestitatea este vitală în mediul profesional olandez - și acest lucru spune destule!

Gestionarea angajaților - menținerea unei liste de top

Un element cheie al mediului profesional olandez este modul în care angajații sunt gestionați și tratați. În această țară nu se caută cel mai ieftin angajat și care să depună cel mai mult efort. Productivitatea este încurajată prin diferite stimulente, inclusiv fonduri bănești.

Apoi, după productivitate se pune problema dezvoltării angajatului și desigur, a menținerii acestuia în compania. Pentru angajatorii olandezi, menținerea unui angajat bun alături este un scop primordial, motiv pentru care cei care se remarcă beneficiază de incentive de dezvoltare semnificative.

Totodată, este de la sine înțeles faptul că acest lucru se întâmplă în toate mediile profesionale, nu numai în corporații sau multinaționale. Inginerii, sudorii și specialiștii în construcții, de exemplu, au parte de același tratament.

Adaptarea la cultura olandeză - comunicare și așteptări

Un angajator olandez nu va spune nu unei colaborări cu potențialii angajați străini, atât timp cât acești sunt motivați și dornici de a se remarca în mulțime, după cum s-ar spune. În același timp, angajații străini pot prezenta toate calitățile necesare unei colaborări, dar asta nu înseamnă că nu vor exista lucruri la care aceștia trebuie să se adapteze.

De exemplu, stilul de comunicare profesională în cadrul firmelor olandeze este considerat unic, inedit - pe scurt, străinii pot avea dificultăți în acomodarea cu acest stil. Este considerat direct și foarte formal, uneori nefiind loc de glume, mai ales în cazul întâlnirilor importante. Atmosfera de la birou sau de pe teren, deși una relaxată și plăcută, nu trebuie confundată cu cea de școală sau cu cea reprezentativă unei ieșiri cu prietenii.

Apoi, în vederea evoluției angajatului, angajatorul are mereu așteptări peste măsura de la acesta. Astfel, angajatul, deși trebuie să dea tot ce poate la locul de muncă, are garanția faptului că angajatorul are în vedere ducerea acestuia pe o poziție corespunzătoare eforturilor sale.

Evaluarea angajaților - păreri directe, clare, oneste

Un ultim lucru de avut în vedere sunt evaluările oferite angajaților, lucru care nu este considerat deseori destul de important în România. O evaluare lunară poate fi obișnuită în Olanda. Totuși, important este modul în care aceasta este oferită.

Mediul profesional olandez nu se ascunde în spatele cuvintelor și nu șovăie, după cum s-ar spune. Evaluările și părerile sunt oferite în mod direct și onest, dar nu cu intenția de a supăra, desigur.

În mediul profesional olandez, atacul la persoană este aproape inexistent, fiecare părere fiind oferită cu scopul de a ajuta destinatarul să evolueze și să depășească dificultățile de nivel profesional. În acest sens, poate chiar beneficia de ajutor din partea angajatorului (sesiuni de training, de exemplu).

După cum poți vedea, acomodarea la o țară străină poate fi complicată. Astfel, trebuie să te decizi din timp dacă vrei să cauți locuri de muncă în Olanda, deoarece pregătirea trebuie să înceapă cu mult înainte de a găsi un loc.

Apoi, după cum se spune, trebuie să alegi mai degrabă țara și nu oferta locurilor de muncă. Asigură-te că Olanda este într-adevăr destinația și apoi poți începe pregătirile - învățarea limbii, în primă instanță și apoi pregătirea pentru acomodările menționate mai sus.

Nu este nimic complicat, dar ai nevoie de puțină motivație și voință și mai ales de tărie de caracter pentru a rezista mediului profesional relativ rigid din Olanda!

