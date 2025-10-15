Statul american care vrea să interzică căsătoriile între oameni și chatboți. Care este scopul proiectului de lege

Statul american Ohio dezbate din nou egalitatea în căsătorie, doar că de data asta nu privește căsătoria dintre doi oameni, ci între oameni și chatboți.

Se pare că un proiect de lege depus recent în legislativul statului din Vestul mijlociu al SUA ar interzice căsătoriile legale între programe de AI și utilizatorii lor umani, potrivit Gizmodo.

Inițiativa vine după apariția în presă a mai multor articole recente, ce au adus în atenție tot mai multe cazuri în care oamenii au spus „Da” partenerilor lor romantici virtuali, sub forma unor chatboți.

Mulți dintre acești oameni au și parteneri umani, doar că ei simt o conexiune mai profundă cu chatboții cu care discută.

Conform postului local NBC-4, reprezentantul Thaddeus Claggett, președintele Comisiei pentru Tehnologie și Inovație a Camerei Reprezentanților din statul Ohio a introdus o propunere legislativă care ar putea interzice astfel de căsătorii.

„Niciun sistem de inteligență artificială nu va fi recunoscut drept soț, partener domestic sau nu va deține vreun statut juridic personal analog căsătoriei sau uniunii cu o ființă umană ori cu un alt sistem de inteligență artificială. Orice încercare declarată de a se căsători sau de a crea o uniune personală cu un sistem de inteligență artificială este nulă și nu produce niciun efect juridic”, prevede proiectul de lege.

Care este scopul proiectului de lege

Scopul acestei inițiative este de a preveni situațiile în care instrumentele de inteligență artificială ar putea prelua roluri pe care actul căsătoriei le oferă, cum ar fi deținerea unei procuri legale sau luarea de decizii financiare.

„Pe măsură ce sistemele informatice își îmbunătățesc capacitatea de a se comporta mai mult ca oamenii, vrem să ne asigurăm că avem interdicții în lege care să împiedice aceste sisteme să devină vreodată umane în ceea ce privește capacitatea lor de voință”, a spus Thaddeus Claggett.

Tot el mai mai spus că „oamenii trebuie să înțeleagă că nu vorbim despre a merge la altar pe o melodie și a ține o ceremonie cu un robot care va umbla pe străzile noastre peste un an sau doi. Asta s-ar putea întâmpla, dar nu despre asta este vorba, de fapt”.

