Oferte Black Friday la abonamente de telefonie, Internet și televiziune. ANCOM ne sfătuiește cum să evităm capcanele

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) reaminteşte utilizatorilor, înainte de lansarea ofertelor promoţionale de Black Friday, că au dreptul să fie informaţi de către furnizorii de servicii de telefonie, internet sau televiziune cu privire la condiţiile de încheiere a contractelor online, cu sau fără vânzarea de echipamente.

De Black Friday, mulţi utilizatori aleg să încheie noi contracte pentru servicii de telefonie, internet sau televiziune, să achiziţioneze pachete ce includ şi terminale sau să-şi reînnoiască abonamentele existente. De regulă, ofertele promoţionale sunt disponibile pe paginile de internet ale furnizorilor de servicii, în secţiunea magazinului online.

Potrivit ANCOM, în cazul comenzilor online, înainte de plasarea comenzii, pagina de comandă trebuie să conţină o serie de informaţii minime. Butonul sau funcţia de plasare a comenzii trebuie să afişeze şi o atenţionare clară privind existenţa unei obligaţii de plată după finalizarea comenzii. Dacă nu există o astfel de atenţionare, utilizatorul nu are nicio obligaţie în baza comenzii respective. Pagina de comandă trebuie, de asemenea, să permită revizuirea şi corectarea eventualelor erori înainte de trimiterea comenzii.

Contractul se consideră încheiat în momentul în care furnizorul confirmă, pe un suport durabil, acceptarea comenzii transmise de utilizator.

„Atenţie! Dacă furnizorul nu confirmă acceptarea comenzii, contractul nu este considerat încheiat. Astfel, dacă stocul de terminale la preţuri promoţionale se epuizează înainte de transmiterea acestei confirmări de către furnizor, acesta nu este obligat să livreze produsul pentru care a primit comanda online. De asemenea, furnizorul de servicii are obligaţia de a pune la dispoziţia utilizatorului şi fişa de sinteză a contractului, cel târziu înaintea începerii furnizării serviciilor sau la momentul livrării produselor, după caz”, avertizează sursa citată.

Ads

În cadrul paginii InfoCentru ANCOM, utilizatorii pot afla detalii privind condiţiile încheierii contractelor la distanţă sau pot vedea care sunt sfaturile pentru alegerea ofertelor.

Dreptul de retragere dintr-un contract la distanţă

ANCOM precizează că, după încheierea unui contract la distanţă, utilizatorul are dreptul să se răzgândească şi să se retragă din contract, fără a invoca vreun motiv, în termen de 14 zile de la data încheierii acestuia. Pentru contractul ce include achiziţia unui terminal (telefon, tabletă, PC etc.), termenul de 14 zile se calculează de la data primirii produsului.

Furnizorul are obligaţia de a informa utilizatorii cu privire la dreptul de retragere atât la prezentarea ofertei, cât şi la încheierea contractului, prin punerea la dispoziţie a formularului de retragere. Utilizatorul îşi poate exercita dreptul de retragere prin transmiterea formularului sau a unei declaraţii neechivoce de retragere către furnizor înainte de expirarea termenului de 14 zile.

În cazul terminalelor livrate prin servicii de curierat, ANCOM recomandă utilizatorilor ca, înainte de plata rambursului, să se asigure că ei sau alţi membri ai familiei au făcut o astfel de comandă online.

Ads

Totodată, ANCOM atrage atenţia utilizatorilor să nu răspundă mesajelor (SMS, e-mail) transmise aparent de un furnizor de servicii poştale prin care se solicită accesarea unui link şi completarea de informaţii personale (de exemplu, numărul cardului bancar) presupuse a fi necesare livrării unui colet.

Dacă utilizatorul a dat curs unui astfel de mesaj şi a fost victima unei înşelăciuni, este necesar să se adreseze organelor de poliţie pentru începerea investigaţiilor.

ANCOM poate lua măsuri în cazul în care furnizorii nu respectă drepturile utilizatorilor cu privire la încheierea contractelor la distanţă prin care sunt achiziţionate servicii de comunicaţii electronice (telefonie, internet sau televiziune) şi informează utilizatorii că pot trimite sesizări.

...citeste mai departe despre "Oferte Black Friday la abonamente de telefonie, Internet și televiziune. ANCOM ne sfătuiește cum să evităm capcanele" pe Ziare.com

Ads