Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 23:14
Secretarul general al OCDE, organizație la care România vrea să adere, vine luni la București. Ce întâlniri are pe agendă
Sediul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică FOTO: OECD/Victor Tonelli

Secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Mathias Cormann, va efectua săptămâna viitoare o vizită în România, ocazie cu care va avea întrevederi cu autoritățile de la București.

Luni, 15 septembrie, Mathias Cormann va avea o întrevedere cu premierul Ilie Bolojan.

Potrivit agendei anunțate de Guvern, cei doi oficiali vor discuta la Palatul Victoria, iar ulterior vor participa la reuniunea Comitetului național pentru aderarea României la OCDE.

În program figurează și declarații de presă comune ale premierului și ale secretarului general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Oficialul OCDE se va întâlni și cu președintele Senatului, Mircea Abrudean.

România a început, în iunie 2022, discuțiile de aderare la Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică, care presupune alinierea la cele mai înalte standarde în materie de politici economice, fiscale, de transparență decizională și sectoriale.

Discuțiile de aderare se desfășoară în baza Foii de Parcurs adoptate de OCDE, document în baza căruia România este evaluată de 25 de Comitete sectoriale. Finalizarea evaluării tehnice în fiecare comitet presupune adoptarea unui Aviz formal, care certifică gradul de pregătire internă a României din perspectiva alinierii la standardele, principiile și politicile OCDE. România va adera la organizație după parcurgerea acestor etape și adoptarea unei Decizii a Consiliului OCDE.

În prezent, OCDE are 38 de state membre, incluzând principalele economii ale lumii. Alături de România, alte șapte state au statut de candidat: Argentina, Brazilia, Bulgaria, Croația, Indonezia, Peru, Thailanda, potrivit MAE.

