Când va adera România la OCDE. „Trebuie să fim gata să ne alăturăm clubului cu cele mai dezvoltate standarde în materie de guvernanță publică.”

România a închis 15 din cele 25 de comitete în procesul său de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și, dacă totul merge conform planului, anul viitor vom adera la această organizație, a afirmat, vineri, Luca Niculescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, la Summitul Rethink România 2025 - Infrastructura încrederii.

„Suntem 8 țări în procesul de aderare în clipa de față, iar România este în plutonul fruntaș. Adică țara noastră, așa cum este ea și așa cum o cunoaștem, a reușit să se mobilizeze și se mobilizează pentru acest efort foarte mare, care seamănă destul de mult cu aderarea la Uniunea Europeană, doar că acolo aveam capitole de încheiat, aici avem comitete de terminat. 25 de comitete care evaluează România și care acoperă practic toate domeniile vieții publice, fie că este vorba despre digitalizare, mediu, agricultură, sănătate, guvernanță publică, guvernanță corporativă. Practic nu există un domeniu în viața noastră care să nu-și găsească un corespondent la OCDE”, a precizat Niculescu.

El a reamintit că instituțiile lucrează de aproape 3 ani, iar aproximativ o treime dintre instrumentele pe care le avem de încheiat la OCDE au legătură cu protecția mediului.

„Vă rog să le țineți pumnii la începutul lui octombrie pentru că vor avea evaluarea, au lucrat ani de zile la ea și sper din toată inima să o închidă. Suntem într-un punct avansat. Din cele 25 de comitete am închis 15. Mai sunt încă 10, unde iar suntem foarte avansați. Avem cea mai mare parte dintre evaluări în această toamnă și unele la începutul anului viitor și, dacă totul merge conform planului, anul viitor vom adera la OCDE și ar fi exact așa cum ne-am propus, în 2026”, a subliniat acesta.

Oficialul MAE a afirmat că este optimist în ceea ce privește aderarea la OCDE pentru că trebuie să prezinte acestei organizații o țară care funcționează.

„Sunt condamnat să fiu optimist pentru că ne-am propus, factorul politic și-a propus ținta de 2026 ca aderare, și ca să reușesc să fiu optimist, trebuie să prezint celor de la OCDE o Românie care funcționează, o Românie orientată către viitor, o Românie care este gata să se alăture clubului cu cele mai dezvoltate standarde în materie de guvernanță publică, clubul economiilor dezvoltate. Și ca să facă toate astea, primul lucru pe care l-am făcut când m-am întors de la Paris acum trei ani a fost să-mi scot televizorul din casă, ca să nu mă mai uit pe televiziunile de știri și asta îmi asigură un fel de serenitate și mă ajută să mă concentrez pe ce am de făcut”, a mai afirmat Luca Niculescu.

De asemenea, el a spus că este deseori întrebat care este beneficiul de a adera la OCDE și a explicat că este, în primul rând, unul reputațional pentru că o țară care este în OCDE atrage automat mai multe investiții de calitate.

„Am făcut comparația cu NATO și cu Uniunea Europeană. La NATO și la Uniunea Europeană e foarte simplu să spui. NATO îți oferă securitate, Uniunea Europeană prosperitate. OCDE-ul nu oferă nici securitate militară, deși uneori se spune că este un NATO economic, pentru că standardele economice pe care le propune sunt foarte riguroase, nu oferă nici prosperitatea directă, adică nu-ți dă fonduri cum îți dă Uniunea Europeană. În schimb îți aduce mari beneficii reputaționale. O țară care este în OCDE atrage automat mai multe investiții și mai multe investiții de calitate”, a menționat sursa citată.

Totodată, el a precizat că, prin aderarea la OCDE, România va avea acces la expertiza celor mai dezvoltate economii din lume.

„Există peste 300 de comitete și de grupuri de lucru la OCDE, la care experții români vor putea să colaboreze, vor putea să învețe, vor putea să vină ei cu lecțiile pe care le au, pentru că sunt domenii în care România performează deja și în care alți colegi de la OCDE au de învățat de la noi. Există, de asemenea, un alt beneficiu important, accesul la cea mai bună bază de date și de studii din lumea întreagă, pentru că OCDE-ul propune, deviza lui este 'Politici mai bune pentru vieți mai bune', propune aceste politici care se bazează pe date, pe cifre, pe statistici, nu pe impresiile de moment sau pe ciclul electoral al vreunui partid politic. Deci, politici fundamentate pe date. Și aș mai spune un exemplu. OCDE-ul este locul în care se gândește mult și ei gândesc idei de politici care, la un moment dat, se transformă în legislație, fie că e legislație europeană în ceea ce ne privește pe noi, fie că sunt alte acte normative în ceea ce privește alte state. E foarte important să fii chiar la începutul procesului de decizie, adică acolo unde ideea se naște, pentru că în felul ăsta poți să vii cu contribuția ta, poți să vezi și care sunt avantajele sau dezavantajele aplicării unei idei și ești acolo înainte ca această idee să se transforme în directivă sau în proiect de legislație”, a declarat Luca Niculescu.

Pe lângă acestea, el a menționat un avantaj de ordin simbolic, OCDE fiind o organizație născută din Planul Marshall, în 1947.

„Strămoșul OCDE, OCEE, Organizația pentru Cooperare Economică Europeană, e cea care a implementat Planul Marshall din Europa. Știm foarte bine că noi, în 1947-1948, numai la Planul Marshall nu ne gândeam sau ne gândeam, dar Moscova a decis altfel. Acum avem șansa să intrăm în OCDE”, a mai spus Luca Niculescu.

