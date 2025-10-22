Chinezii se luptă pentru supremație pe Nürburgring. BYD a furat recordul pentru cea mai rapidă mașină electrică de la Xiaomi. Mai au până să prindă mărcile vestice cu motoare pe benzină

Legendarul circuit Nürburgring din Germania, peste 20 de kilometri de asfalt care șerpuiește prin munții Eifel, este locul unde producătorii auto de pe tot globul aduc cele mai performante mașini ca să se laude cu ele și ca să arate că sunt mai rapide decât ale rivalilor. Duelurile dintre Ferrari, Lamborghini, Mercedes, Porsche, Ford, Chevrolet și multe alte companii europene și americane sunt binecunoscute și captivează pasionații de cai putere, cilindri mulți și miros de benzină. Dar, ca semn al transformărilor care se întâmplă pe piața auto, supremația la capitolul mașini electrice se dă între doi producători chinezi.

Yangwang U9 Xtreme, un supercar electric produs de marca premium a BYD, a reușit să ia titlul de cea mai rapidă mașină electrică de serie pe Nürburgring, cu un timp de 6m 59.157s. Timpul a fost stabilit în august, dar abia acum a fost confirmat oficial. Astfel, a suflat locul 1 deținut anterior de Xiaomi SU7 Ultra, un sedan cu patru ușor, nu un coupe sportiv, care a putut parcurge cei 20 de kilometri ai „Iadului Verde” în 7m 04.957s. O variantă doar pentru circuit, prototip, a Xiaomi SU7 Ultra a scos un timp de 6m 22s, dar aceea nu este de vânzare.

În spatele volanului a fost Moritz Kranz, pilot profesionist la clasele GT4, GT3 și LMP3, cu peste 60 de victorii în palmares. Yangwang a folosit o varianta modificată de U9, cu un nou sistem de răcire, anvelope semi-slick și frâne din carbon-ceramică și aliaj de titan. Cele patru motoare electrice, care împreună generează 3000 de cai-putere, au rămas la fel.

Yangwang U9 Xtreme are și recordul pentru cea mai mare viteză atinsă de o mașină de serie, 496,22 km/h.

Electric versus combustie internă

În ciuda cifrelor impresionante pe Nürburgring pentru Xiaomi și Yangwang, ele nu reprezintă recorduri absolute pentru circuitul german. Regele „Iadului Verde” este un Mercedes-AMG One, o ediție limitată cu motor derivat din cel de Formula 1, cu un timp de 6:29 minute. Podiumul este completat de un Porsche și un alt Mercedes-AMG. Yangwang U9 Xtreme este abia pe locul 13 în clasamentul general pentru mașini de serie, mai lent decât un Lamborghini Huracan LP 640-4 Performante de acum nouă ani.

Recordul absolut este deținut de Porsche 919 Hybrid Evo, o mașină de Le Mans, care a parcurs circuitul în 5:19 minute. Cea mai rapidă mașină electrică este Volkswagen ID.R, un prototip făcut pentru celebra cursă de viteză în coastă Pikes Peak din SUA, care a scos un timp de 6:05 minute. Xiaomi SU7 Ultra prototip este pe trei, cu 6:22 minute.

