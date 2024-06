Unitatile 1 si 2 de la Cernavoda isi vor reduce personalul cu 300 de angajati, de la circa 1.700 in prezent la 1.400, pana in 2013, a declarat joi directorul general al Centralei Nuclear Electrice (CNE) de la Cernavoda, Ionel Bucur, informeaza NewsIn.



"Acum avem un surplus de personal. Sunt aproximativ 1.700 de oameni care lucreaza la cele doua unitati de la Cernavoda, adica 1,2 oameni/MW. Vrem ca pana in 2013 sa ramana un om/MW. Reducerea personalului se va face prin trei modalitati: pe cale naturala, prin externalizarea serviciilor, precum si prin mutarea unor dintre ei la viitoarele unitati 3 si 4 ce urmeaza a fi construite", a spus Ionel Bucur.

Unitatea 1 de la Cernavoda a intrat in exploatare comerciala in decembrie 1996, iar Unitatea 2 in septembrie 2007.

Producatorul de electricitate Nuclearelectrica are in prezent circa 2.200 de angajati.

Dintre acestia, circa 1.700 sunt cei de la cele doua unitati nucleare de la Cernavoda.

Nuclearelectrica, detinuta de stat, este al doilea mare producator de energie electrica din tara, acoperind circa 18% din necesarul de energie electrica, dupa Hidroelectrica si inaintea celor trei complexuri energetice din Oltenia (Turceni, Rovinari si Craiova).

Compania a avut in 2008 un profit net de 103 milioane lei, in crestere cu 16% fata de profitul net realizat in anul anterior, diferenta ce se datoreaza punerii in functiune a celui de-al doilea reactor de la Cernavoda.

De asemenea, Nuclearelectrica a produs anul trecut o cantitate totala de 11.225.808 MWh, cu 72% mai mult fata de cantitatea de energie electrica produsa in 2007, cand Nuclearelectrica a produs o cantitate de 6.529.355 MWh, diferenta ce se datoreaza faptului ca cel de-al doilea reactor al Centralei Nuclearo-Electrice (CNE) de la Cernavoda a devenit functional in noiembrie 2007.

Nuclearelectrica a fost infiintata in 1998 si detine cele doua unitati ale Centralei Nuclearelectrice de la Cernavoda si Fabrica de Combustibil Nuclear de la Pitesti.

Reactoarele 1 si 2 de la Cernavoda au fiecare instalata o putere de circa 700 MW.

Alte doua reactoare urmeaza sa fie construite si puse in functiune dupa 2016, cu o putere instalata asemanatoare.

Cele doua reactoare folosesc tehnologie de tip CANDU (CANadian-Deuterium-Uranium).

Reactorul nuclear este o instalatie cu ajutorul careia se controleaza reactia nucleara de fisiune in lant, in scopul utilizarii energiei termice rezultate.

Componentele unui reactor sunt: combustibil nuclear (fascicule de uraniu), moderatorul si agentul de racire (care este apa grea, in ambele cazuri, dar cu parametrii diferiti, la temperaturi si presiuni diferite).



