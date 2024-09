Nokia lanseaza gama Nokia Nseries

Nokia a prezentat o noua gama de telefoane mobile din colectia Nseries.

Nokia 93 este dispozitivul potrivit pentru inregistrarea de "instantanee video". Terminalul dispune de functii de calitate ridicata pentru inregistrare si redare video, pentru telefonie si pentru comunicatii prin Internet. Camera foto de 3.2 megapixeli a dispozitivului Nokia N93 este dotata cu tehnologie optica de la Carl Zeiss si ofera captare video la calitate de nivel DVD (la 30 de cadre pe secunde) si zoom optic 3x cu stabilizare video. De asemenea dispozitivul ofera afisaj de inalta definitie si poate fi conectat la televizor.

Nokia N73 este un computer multimedia cu performante foto ridicate si difuzoare stereo 3D integrate. In plus fata de functiile multimedia standard ale produselor nokia Nseries, N73 include si o camera de 3.2 megapixeli cu tehnologie optica de la Carl Zeiss, focalizare automata si suport pentru incarcarea imaginilor pe comunitatea dumneavoastra foto de pe Flickr.com.

Nokia N72 dispune de functii multimedia de performanta ridicata si are un design atragator, fiind disponibil in doua variante de culoare: "roz perlat" si "negru stralucitor". Nokia N72 se adreseaza celor care sunt pasionati in egala masura de stil si de tehnologie, oferindu-le functiunii multiple pentru imagini, divertisment si productivitate personala. Dispozitivul dispune de camera de 2 megapixeli, de music player integrat (taste dedicate pentru captare foto si pentru muzica), de radio FM si de suport pentru Visual Radio (radio cu afisaj).

Nokia N93 si Nokia N73 se bazeaza pe editia a III- a platformei sofware S60 si pe sistemul de operare Symbian. Se preconizeaza ca Nokia N93 si Nokia N73 vor fi disponibile in iulie 2006, iar Nokia N72, in iunie 2006.

Nokia si Adobe System Incorporated au anuntat ca pachetul de vanzare standard al noului dispozitiv mobil Nokia N93 va include software-ul Adobe Premiere Elements 2.0 pentru Windows XP. Prin intermediul acestui software, secventele video captate cu Nokia N93 pot fi transferate catre un PC compatibil, pentru editare, inscriptionare pe DVD si exportare in alte formate (potrivite pentru e-mail si pentru redare in timp real pe Internet).

Disponibilitatea telefonului Nokia este planificata pentru iulie 2006, pretul nesubventionat fiind estimat la aproximativ 550 Euro.

Software-ul Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 este inclus, de asemenea, in pachetul de vanzare standard al telefonului Nokia N93. Acest software permite optimizarea fotografiilor dumneavoastra de inalta rezolutie pe ecranul unui PC compatibil.

Nokia si Adobe colaboreaza inca de la inceputul anului 2004 in vederea dezvoltarii de solutii complete pentru imagini. Nokia detine licenta pentru tehnologia Macromedia Flash de la Adobe si a anuntat crearea unui nou program de suport, Nokia PRO: Flash Zone, pentru impulsionarea dezvoltarii de continut Flash pentru terminalele Nokia.

Detinatorii de dispozitive Nokia Nseries pot incarca pe Flickr (comunitate online dedicata imprastierii de fotografii) imagini de dimensiunii mari direct din aplicatia pentru camera sau din galeria de imagini a terminalului. O alta functie pentru care exista suport este atasarea de legende/comentarii la fotografiile incarcate de pe dispozitivul mobil. Configurarea functiei de imprastiere online este simpla odata ce v-ati creat un cont Flickr (www.flickr.com) si ati primit informatiile necesare accesarii mobile a contului dumneavoastra. Intr-o prima etapa, aceste servicii sunt accesibile numai utilizatorilor de pe anumite piete.

IDG Romania

