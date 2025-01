Un fost ministru al Energiei susține că Neptun Deep este ținta unui război hibrid pentru că organizațiile de mediu se opun exploatării

Fostul ministru al Energiei, europarlamentarul PNL Virgil Popescu, a transmis joi, 16 ianuarie, că a discutat la Bruxelles cu Wopke Hoekstra, comisar pentru climă, zero emisii nete şi creştere curată despre proiectul Neptun Deep. Popescu acuză un război hibrid pentru că organizațiile de mediu susțin că exploatarea gazelor din Marea Neagră poluează și pune în pericol fauna subacvatică.

Liberalul spune că, în comisia de industrii a Parlamentului European, a atras atenția că există elemente care arată că proiectul este ţinta unui război hibrid şi, din păcate, mai multe organizaţii de mediu au început să atace Guvernul, ministerele implicate şi alte autorităţi naţionale.

”Astăzi, la şedinţa Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie, am avut un dialog aplicat cu Wopke Hoekstra, comisar pentru climă, zero emisii nete şi creştere curată. Am adus în atenţia comisarului Hoekstra, dar şi a colegilor europarlamentari, proiectul de extragere a gazelor naturale din perimetrul Neptun Deep, care este de importanţă strategică din punct de vedere naţional, dar şi european”, scrie Virgil Popescu pe Facebook.

”Am transmis îngrijorarea mea cu privire la interesele ascunse, care se folosesc de aceste instrumente pentru a întârzia lucrările la acest proiect vital, care va asigura aprovizionarea cu gaze nu doar a României, ci şi a partenerilor europeni, asigurând securitatea regională. I-am transmis comisarului Hoekstra să fie deschis şi să colaboreze cu autorităţile din România, să susţină proiectul Neptun Deep, pentru a preveni interferenţele nedorite”, subliniază Popescu.

Printre ONG-urile acuzate de liberali se numără și cea mai mare organizație de pentru protecția mediului din lume, Greenpeace,

