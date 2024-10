În ce stadiu este proiectul Neptun Deep. „Facem modificări pentru a culca practic suprastructura pe un vapor pentru a trece pe sub Bosfor”

Producţia din cel mai important proiect offshore din România, Neptun Deep, în care sunt partenere cele mai importante două companii de petrol şi gaze autohtone, OMV Petrom şi Romgaz, va atinge un nivel de platou în 2028, a declarat, în cadrul Profit Energy.forum - Energia românească post-plafonare - Ediţia a VIII-a, Cristian Hubati, Membru Directorat, responsabil pentru Explorare şi Producţie, OMV Petrom, care este şi operatorul proiectului.

„Vorbim de 10 ani platou de producţie. Potrivit definiţiei, platoul va fi în anul ulterior pornirii, în 2028, pentru că va fi un an întreg, spre deosebire de 2027, care nu va fi un an întreg”, a precizat Hubati.

Oficialul OMV Petrom a amintit că munca de dezvoltare a Neptun Deep a început în 2012, cu prima sondă de explorare.

„Vorbim de 12-15 ani de muncă continuă. E extrem de importantă stabilitatea şi predictibilitatea”, a adăugat Hubati, adăugând totodată că proiectul evoluează potrivit planurilor.

„Suntem în grafic, iar marea majoritate a întârzierilor în aceste tipuri de proiecte au loc în prima treime a proiectului, etapă pe care deja am depăşit-o. Am început lucrările pentru suprastructura platformei în Indonezia la jumătatea acestui an, dar şi pentru jacket-uri în Italia. Am început în luna septembrie lucrările pentru tratarea gazelor în ţară.

Următoarea etapă va fi începerea drilling-ului, în prezent fiind efectuate modificări în Spania pentru ca rig-ul să poată traversa Bosforul.

„Rigul este un vapor care se autopropulsează. Facem modificări pentru a culca practic suprastructura pe rig pentru a trece pe sub Bosfor, pe care o vom reinstala în România”, a explicat Hubati. Oficialul OMV Petrom a precizat că, alături de partenerii de la Romgaz, compania se află în proces de obţinere a autorizaţiilor, care deja s-au obţinut pentru staţia de măsurat şi pentru o parte din conductă.

„Avem o foarte bună colaborare cu partenerii noştri de la Romgaz. O să vedeţi surprize plăcute cât de curând”, susţine oficialul OMV Petrom.

Referitor la celălalt proiect pe care OMV Petrom în are în Marea Neagră, Han Asparuh, din Bulgaria, Hubati a precizat că în principiu, operaţiunile de explorare au un ciclu de 2-3 ani de zile de explorare.

„Nu văd un viitor fără gaz în perioada următoare. Sursele de energie regenerabilă trebuie echilibrate. Turbinele pe gaz intră foarte repede în regim, de ordinul minutelor. Gazul are o pondere de 30% în mix-ul actual, până în 2030 prognozele sunt că va creşte cu 25%, iar Până în 2040 - gazul va juca un rol important de echilibrare, de substituire”, a declarat Hubati.

