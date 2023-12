NCH Capital, premiat la Gala Forbes Personality of the Year 2023. Vânzarea care a adus grupului distincția ”Tranzacția anului”

Reprezentanții NCH Capital la Gala Forbes Personality of the Year 2023 FOTO Facebook/ Forbes Romania

NCH Capital a fost premiat la Gala Forbes Personality of the Year 2023, unde grupul a primit distincția ”Tranzacția anului”, fiind vorba despre vânzarea Vel Pitar către Grupo Bimbo.

Reprezentanții NCH Capital care au participat la gală au fost Tiberiu Tomita, Mihaela Sirbu și Ovidiu Petre.

”Performanța fondului aferentă investiției Vel Pitar este una stelară, probabil cel mai bun return din ultimii 25 de ani din România.

Împreună cu domnul Siminel Andrei am reușit să strângem un nou fond de 70 de milioane de euro, în prima fază, cu care vom investi în poziții minoritare. Profităm de această ocazie să îi invităm pe toți cei interesați sa ne contacteze. Suntem o echipă care lucrează împreună de aproape 20 de ani, perioadă în care am restructurat peste 50 de companii, am trecut cu ele prin toate fazele până la vânzare. Sperăm ca în viitor să avem ocazia, cu unii dintre dumneavoastră, să ne cunoașteți și să vă devenim parteneri”, au declarat reprezentanții NCH Capital.

În cadrul galei, au fost premiați Grupul Catena, Carrefour, One United Properties, Banca Transilvania, NCH Capital, Hidroelectrica, Bursa de Valori București, Majorel, Flowx.ai, PPC, Arobs și Globallogic.

De asemenea, la categoria ”Personalitățile anului” au primit distincții Geanina și Florin Enache de la Grupul Teilor.

Vel Pitar, cel mai mare producător de pâine din România, vândut grupului mexican Bimbo

Cel mai mare producător de pâine din România, Vel Pitar, a fost vândut grupului mexican Bimbo, un gigant al acestei industrii. Prețul vânzării s-a ridicat la aproape 200 milioane euro.

Vel Vitar a fost parte a grupului New Century Holdings (NCH), ale cărui afaceri sunt coordonate la nivel local de Andrei Siminel.

"Acțiunile societății Vel Pitar SA au fost vândute către grupul Bimbo. Vel Pitar a fost o companie deținută de investitori americani (NCH Capital), dar construită și condusă de o echipă exclusiv românească, pe un parcurs de peste 24 de ani. Este cel mai mare producător de pâine și produse de panificație din România, dar mai mult decât a fi un producător de "pâine", Vel Pitar este o companie inovatoare.

Pentru echipa NCH România, această tranzacție reprezintă al 27-lea exit de mare succes din companiile deținute, la care se adaugă 873 de tranzacții de exit mai mici, dar de peste 50.000 euro fiecare, situând echipa NCH România în top 1% mondial ca IRR pe termen lung. Grupul de manageri români lucrează în continuare la atragerea de noi resurse prin European Investment Fund, NCH și alți investitori.

Suntem specializați nu doar în restructurarea companiilor, ci am evoluat în cei peste 20 de ani de când lucrăm împreună către creșterea companiilor administrate și atingerea potențialelor maxime de performanță", au transmis reprezentanții NCH în ianuarie 2023, momentul la care s-a făcut publică tranzacția.

