Un fost ministru avertizează că vânzarea companiei Napolact celui mai bogat afacerist din Ungaria amenință securitatea națională. A fost solicitat raport cu avize de la SIE și SRI

Sebastian Burduja, fost ministru al Energiei, în prezent consilier al premierului Ilie Bolojan, a vorbit joi, 18 septembrie, despre preluarea brandului Napolact de către grupul Bonafarm din Ungaria.

Bonafarm Group este un grup agricol maghiar, controlat de Sándor Csányi, directorul executiv al grupului bancar OTP, cel mai bogat om din Ungaria și cel mai important investitor în agricultura din țara vecină, potrivit Profit.ro

Burduja a solicitat un raport de specialitate, avize din partea SRI și SIE și analizarea dosarului de vânzare, de către Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe.

„Profilul domnului Sándor Csányi transcende calitatea de simplu investitor privat, conturându-se ca un pilon central al modelului de capitalism de stat promovat de guvernul condus de domnul Viktor Orbán. Legăturile sale strânse și documentate cu premierul Viktor Orbán indică un model economic în care marile conglomerate nu acționează independent de agenda politică a guvernului, ci devin, în esență, instrumente pentru proiectarea puterii economice și politice a statului maghiar în regiune.

Prin urmare, o investiție realizată de Bonafarm în România nu poate fi evaluată ca o simplă decizie de afaceri a unei companii private, ci trebuie analizată ca o potențială extensie a strategiei unui stat ale cărui politici au intrat frecvent în conflict cu principiile Uniunii Europene și interesele naționale ale României,” a transmis Burduja într-un document, scrie sursa citată.

În iulie, compania olandeză FrieslandCampina a ajuns la un acord privind vânzarea către Bonafarm Group a operațiunilor sale din România, incluzând brandul Napolact și facilitățile de producție din Cluj-Napoca și Târgu Mureș, conform Profit.ro.

Decizia este explicată ca venind în urma unei analize strategice a activităților FrieslandCampina în România și este aliniată cu strategia Diviziei Europene RFC de a se concentra pe piețele sale principale, pe segmente de creștere cu valoare adăugată, pe sinergii la nivelul companiei și pe piețele în care laptele provenit de la fermierii membri Royal FrieslandCampina poate fi valorificat în mod optim.

Bonafarm Group este un grup agricol maghiar, controlat de Sándor Csányi, directorul executiv al grupului bancar OTP, cel mai bogat om din Ungaria și cel mai important investitor în agricultura din țara vecină, relevă datele analizate de Profit.ro. Include mai multe firme care operează în agricultură și producția alimentară, atât în producția primară, cât și în procesare - producția de culturi și semințe, creșterea animalelor (porcine, păsări de curte și bovine de lapte), fabricarea de carne, lapte și produse vinicole. La acest moment, Csány este creditat de Forbes cu o avere de 1,9 miliarde dolari, conform Profit.ro.

„FrieslandCampina România are o istorie bogată și o poziție puternică pe piața locală, brandul Napolact fiind unul dintre cele mai apreciate din România. Compania este bine condusă de manageri experimentați, susținuți de o echipă de oameni excepționali. Astfel, decizia de a renunța la aceste operațiuni nu a fost luată cu ușurință. Acest pas ne permite să aliniem mai bine portofoliul european cu strategia noastră de a maximiza valoarea laptelui produs de membrii Royal FrieslandCampina, permițându-ne să ne concentrăm resursele mai eficient. În același timp, tranzacția oferă noi oportunități de creștere pentru afacerea din România și pentru brandul Napolact sub conducerea unui partener cu o prezență regională mai puternică,” spune Dustin Woodward, Președintele Royal FrieslandCampina Europa.

Acordul privește participația Royal FrieslandCampina în entitatea românească ce deține brandul emblematic Napolact, operează două unități de producție moderne în Cluj-Napoca și Târgu Mureș și are aproximativ 400 de angajați. Tranzacția este supusă aprobărilor uzuale de reglementare, inclusiv avizului Consiliului Concurenței din România, și se estimează că va fi finalizată până la sfârșitul lunii decembrie 2025.

Puncte de lucru vor fi închise în Timiș, Cluj, Dolj, Bihor, Satu Mare, Constanța, Sibiu, Hunedoara, Iași, Sălaj, Mureș.

