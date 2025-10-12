Napolact poate ajunge pe mâinile unui oligarh maghiar, apropiat de al lui Viktor Orbán. Risc de securitate, acuză un deputat din Coaliție

Compania olandeză Royal FrieslandCampina a ajuns la un acord pentru vânzarea integrală a operațiunilor sale din România către grupul maghiar Bonafarm, tranzacție care include brandul Napolact. Vânzarea a declanșat însă o reacție politică în România: deputatul Burduja a sintetizat într-o interpelare o serie de elemente care, în opinia sa, ridică semne de întrebare privind potențialul cumpărător.

În documentul citat de Burduja figurează mai multe date privind afacerile și conexiunile liderului Bonafarm, Sándor Csányi. Conform sintezei prezentate de Burduja, OTP Bank — instituție controlată de Csányi — a fost acuzată că ar fi facilitat interese ale Federației Ruse, fiind, potrivit Financial Times, printre primele șapte bănci străine plătitoare de taxe în Rusia în 2023. Totodată, Burduja notează că OTP ar fi acordat moratorii la credite pentru personal militar rus implicat în „operațiunea militară specială”, iar Agenția Națională pentru Prevenirea Corupției din Ucraina ar fi acuzat banca de acordarea unor condiții preferențiale pentru militari, practică pe care sinteza o descrie drept un suport financiar indirect pentru statul rus; OTP a negat acuzațiile, invocând obligația de conformare la legislația locală.

Interpelarea mai arată legături „structurale” ale lui Csányi cu Republica Populară Chineză: Sándor Csányi deține, potrivit lui Burduja, funcția de co-președinte al Consiliului de Afaceri chino-maghiar, poziție considerată de autorul demersului un element central în relațiile economice dintre Budapesta și Beijing. Burduja amintește, totodată, de un scandal imobiliar de la Szeged, în care o filială a Bonafarm ar fi vândut municipalității un teren la un preț de peste 20 de ori mai mare decât oferta adresată fermierilor locali expropriați; terenul ar fi fost destinația unui proiect industrial atribuit în presă gigantului chinez BYD.

Pe baza acestor date, Burduja afirmă că preluarea Napolact de către Bonafarm prezintă riscuri „la adresa securității și ordinii publice” și a solicitat autorităților declanșarea unei verificări detaliate. În textul interpelării, formulată la 2 septembrie, el se întreabă dacă Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) va iniția o anchetă a solicitării de autorizare, în temeiul prevederilor art. 9 alin. (10) din OUG 46/2022.

Până la momentul publicării acestui text nu au fost comunicate răspunsuri oficiale ale Bonafarm, ale Royal FrieslandCampina sau ale CEISD la solicitările menționate în interpelare. Ancheta și eventualele decizii ale autorităților vor clarifica, potrivit surselor citate în demersul parlamentar, dacă tranzacția implică sau nu riscuri care să justifice o examinare suplimentară.

