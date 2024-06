Artiștii de top din industria muzicală vor putea în curând să producă muzica folosind inteligența artificială

Universal Music Group (UMG), cea mai mare casă de discuri din lume, a anunțat un parteneriat cu SoundLabs, un start-up de tehnologie muzicală axat pe inteligență artificială, pentru a dezvolta modele vocale de înaltă fidelitate. Aceste modele sunt reproduceri extrem de precise ale vocilor artiștilor, create utilizând datele vocale reale ale acestora pentru a asigura rezultate cât mai autentice.

Detaliile acordului dintre Universal Music și SoundLabs

Potrivit comunicatului de presă, parteneriatul va permite artiștilor UMG să antreneze modele AI folosind propriile lor date vocale, păstrând controlul asupra proprietății și având aprobarea artistică deplină asupra rezultatelor. Acest lucru înseamnă că un artist, precum Taylor Swift, ar putea lansa un nou album folosind vocea generată de AI, fără a înregistra efectiv piesele în studio. Artiștii vor avea acces exclusiv la aceste modele vocale, care nu vor fi disponibile publicului larg.

MicDrop, un plug-in în timp real compatibil cu toate DAW-urile (Digital Audio Workstation) majore, dezvoltat de SoundLabs, va permite artiștilor și producătorilor să creeze modele vocale ale propriilor voci folosind date furnizate de ei înșiși. Acest plug-in include opțiuni precum voice-to-voice, voice-to-instrument, speech-to-singing și transpunerea limbii, permițând lansarea de melodii în diferite limbi fără bariere lingvistice.

Deși acordul este o premieră pentru Universal Music, utilizarea vocilor recreate de AI în industria muzicală și în film nu este nouă.

Ads

Randy Travis, un cântăreț de muzică country care și-a pierdut capacitatea de a vorbi după un AVC, a lansat o nouă piesă cu ajutorul inteligenței artificiale. De asemenea, Val Kilmer, diagnosticat cu cancer la gât în 2014, a colaborat cu Sonantic pentru a-și recrea vocea utilizând inteligența artificială, folosită ulterior în filmul „Top Gun: Maverick” din 2022.

Pe de altă parte, piesa Heart on My Sleeve, care a utilizat vocile generate de AI ale artiștilor Drake și The Weeknd fără consimțământul lor, a declanșat discuții despre necesitatea reglementărilor stricte în ceea ce privește utilizarea AI în muzică.

...citeste mai departe despre "Artiștii de top din industria muzicală vor putea în curând să producă muzica folosind inteligența artificială" pe Ziare.com

Ads