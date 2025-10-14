România este Vestul sălbatic al recrutării, acuză firmele care aduc muncitori străini. Propunerile patronatului pentru noi legi în domeniu

Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 22:22
409 citiri
România este Vestul sălbatic al recrutării, acuză firmele care aduc muncitori străini. Propunerile patronatului pentru noi legi în domeniu
România este Vestul sălbatic al recrutării, acuză firmele care aduc muncitori străini FOTO Pixabay

În timp ce companiile se luptă cu deficitul cronic de personal, procesarea vizelor întârzie uneori până la 12 luni și îndepărtează, astfel, forța de muncă calificată.

Locurile de muncă rămân neocupate luni în șir în fabricile sau pe șantierele din România, nu din lipsă de candidați, ci din cauza birocrației, care transformă recrutarea unui muncitor din Asia sau Africa într-o cursă de anduranță, scrie Hotnews.

Limita maximă a numărului de muncitori străini pe care instituțiile statului o pot procesa a ajuns de la 15.000 în 2018 la 100.000 în 2025. Și, totuși, realitatea este cruntă. Din cauza mașinii birocratice, România riscă să devină ultima opțiune pentru lucrătorii internaționali.

Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă din România a înaintat autorităților un proiect de lege care propune măsuri concrete pentru modernizarea cadrului legislativ.

Frustrările angajatorilor români sunt cunoscute foarte bine de Corina Constantin, vicepreședinte al Patronatului Importatorilor de Forță de Muncă.

„În timp ce Polonia sau Cehia finalizează procedura de la selecție până la viză în maximum trei luni, România poate depăși chiar și doisprezece luni”, a explicat ea. „Consecința este previzibilă: lucrătorii calificați aleg alte piețe, iar noi rămânem atractivi doar pentru personalul slab calificat.”

Din cauza acestor întârzieri uriașe nu pierd doar firmele angajatoare, ci și statul, mai spune Constantin. Zeci de milioane de euro nu ajung anual în bugetul statului pentru că nu se încasează contribuții sociale, impozite și taxe salariale.

„Angajatorii români sunt puși în situația de a nu-și mai putea planifica activitatea pe termen scurt și mediu”, a declarat Corina Constantin.

Din cauza lipsei unui cadru legal clar, pe piața de recrutare au intrat și operatori oportuniști, care promit o integrare rapidă, dar oferă doar servicii parțiale, lăsând angajatorii și lucrătorii străini în situații deosebite.

„Există situații în care atât angajatorii, cât și lucrătorii străini pot fi fraudați de agenți care urmăresc câștiguri rapide”, avertizează Constantin. „Acestea generează prejudicii directe atât companiilor, cât și oamenilor care își caută un loc de muncă stabil.”

Soluția patronatului constă într-un sistem de acreditare asemănător cu cel din domeniul exportului de forță de muncă sau leasingului de personal. Adică: agențiile licențiate să demonstreze expertiză în resurse umane, asistență socială și juridică și, mai mult, să fie obligate să gestioneze întregul parcurs de la recrutare până la integrarea completă în societatea românească.

Pentru următorii ani, patronatul prezintă două scenarii.

Scenariul pesimist

România nu își adaptează legislația, pierde competitivitatea regională și rămâne dependentă de muncă necalificată, cu impact negativ asupra productivității pe termen lung.

Scenariul optimist

Se construiește un sistem rapid, sigur și transparent care să atragă și să rețină personal calificat, consolidând economia și transformând România într-un hub regional pentru integrarea forței de muncă non-UE.

„Nu este vorba doar despre a procesa mai multe dosare”, subliniază Constantin. „Este vorba despre a construi un sistem care să protejeze atât angajatorii, cât și angajații străini, și care să ofere predictibilitate și stabilitate pieței muncii.”

...citeste mai departe despre "România este Vestul sălbatic al recrutării, acuză firmele care aduc muncitori străini. Propunerile patronatului pentru noi legi în domeniu" pe Ziare.com

România inovează în securitate globală! Robotul ARGUS, creat la Suceava, poate detecta simultan amenințări fizice și cibernetice
România inovează în securitate globală! Robotul ARGUS, creat la Suceava, poate detecta simultan amenințări fizice și cibernetice
România intră oficial pe harta mondială a inovației în securitate. O echipă de ingineri de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a creat primul robot autonom capabil să...
România accelerează digitalizarea statului. Se va construi infrastructura Cloudului Guvernamental, proiect de 427 milioane lei
România accelerează digitalizarea statului. Se va construi infrastructura Cloudului Guvernamental, proiect de 427 milioane lei
România face un nou pas în direcția digitalizării administrației publice. Metaminds – Trencadis Corp i-a fost atribuit acordul-cadru pentru furnizarea de „Soluții și produse TIC Cloud...
#muncitori straini, #Romania, #recrutare muncitori straini, #propunere legi noi , #Stiri Locuri de munca

Curs valutar

1 EUR = 5.0879 RON

-0.0024

1 USD = 4.4034 RON

0.0129
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cozi la Bursa Locurilor de Muncă. Economist: ”Dacă nu găsim repede niște multinaționale care să vină cu investiții, nu ieșim din impas”
  2. Tot mai mulți muncitori străini aleg România pentru salarii mai bune și condiții stabile de muncă. Cât câștigă și în ce domeniu lucrează cei mai mulți
  3. O companie americană transferă zeci de muncitori din România către o firmă din India. Consultanții avertizează că ar putea fi o concediere mascată
  4. Diana Tutelcă Staicu (The Decorators): „Clienții români încep să aprecieze designul multifuncțional, calitatea, produsele sustenabile, dar și să apeleze la serviciile unui designer de interior”
  5. Tot mai puțini tineri absolvenți pe piața muncii. AI-ul le fură joburile și speranța unei vieți mai bune
  6. Salariile românilor, în picaj: Cu cât a scăzut venitul mediu și ce domenii au fost cel mai afectate de încetinirea economiei în 2025
  7. „Meseriile viitorului”. Locurile de muncă imune la „boom-ul” inteligenței artificiale: Reziliente și bănoase
  8. Gabriel Voicu (Cosmopolis) la The Real Estate Event: ”Evolia este o extensie imobiliară a proiectului Cosmopolis. Este urbanism integrat la un alt nivel”