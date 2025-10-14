România este Vestul sălbatic al recrutării, acuză firmele care aduc muncitori străini. Propunerile patronatului pentru noi legi în domeniu

România este Vestul sălbatic al recrutării, acuză firmele care aduc muncitori străini FOTO Pixabay

În timp ce companiile se luptă cu deficitul cronic de personal, procesarea vizelor întârzie uneori până la 12 luni și îndepărtează, astfel, forța de muncă calificată.

Locurile de muncă rămân neocupate luni în șir în fabricile sau pe șantierele din România, nu din lipsă de candidați, ci din cauza birocrației, care transformă recrutarea unui muncitor din Asia sau Africa într-o cursă de anduranță, scrie Hotnews.

Limita maximă a numărului de muncitori străini pe care instituțiile statului o pot procesa a ajuns de la 15.000 în 2018 la 100.000 în 2025. Și, totuși, realitatea este cruntă. Din cauza mașinii birocratice, România riscă să devină ultima opțiune pentru lucrătorii internaționali.

Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă din România a înaintat autorităților un proiect de lege care propune măsuri concrete pentru modernizarea cadrului legislativ.

Frustrările angajatorilor români sunt cunoscute foarte bine de Corina Constantin, vicepreședinte al Patronatului Importatorilor de Forță de Muncă.

„În timp ce Polonia sau Cehia finalizează procedura de la selecție până la viză în maximum trei luni, România poate depăși chiar și doisprezece luni”, a explicat ea. „Consecința este previzibilă: lucrătorii calificați aleg alte piețe, iar noi rămânem atractivi doar pentru personalul slab calificat.”

Din cauza acestor întârzieri uriașe nu pierd doar firmele angajatoare, ci și statul, mai spune Constantin. Zeci de milioane de euro nu ajung anual în bugetul statului pentru că nu se încasează contribuții sociale, impozite și taxe salariale.

„Angajatorii români sunt puși în situația de a nu-și mai putea planifica activitatea pe termen scurt și mediu”, a declarat Corina Constantin.

Din cauza lipsei unui cadru legal clar, pe piața de recrutare au intrat și operatori oportuniști, care promit o integrare rapidă, dar oferă doar servicii parțiale, lăsând angajatorii și lucrătorii străini în situații deosebite.

„Există situații în care atât angajatorii, cât și lucrătorii străini pot fi fraudați de agenți care urmăresc câștiguri rapide”, avertizează Constantin. „Acestea generează prejudicii directe atât companiilor, cât și oamenilor care își caută un loc de muncă stabil.”

Soluția patronatului constă într-un sistem de acreditare asemănător cu cel din domeniul exportului de forță de muncă sau leasingului de personal. Adică: agențiile licențiate să demonstreze expertiză în resurse umane, asistență socială și juridică și, mai mult, să fie obligate să gestioneze întregul parcurs de la recrutare până la integrarea completă în societatea românească.

Pentru următorii ani, patronatul prezintă două scenarii.

Scenariul pesimist

România nu își adaptează legislația, pierde competitivitatea regională și rămâne dependentă de muncă necalificată, cu impact negativ asupra productivității pe termen lung.

Scenariul optimist

Se construiește un sistem rapid, sigur și transparent care să atragă și să rețină personal calificat, consolidând economia și transformând România într-un hub regional pentru integrarea forței de muncă non-UE.

„Nu este vorba doar despre a procesa mai multe dosare”, subliniază Constantin. „Este vorba despre a construi un sistem care să protejeze atât angajatorii, cât și angajații străini, și care să ofere predictibilitate și stabilitate pieței muncii.”

