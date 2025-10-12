Muncitorii străini care sunt angajați legal în România, cu contract de muncă și permis de ședere, plătesc aceleași taxe ca angajații români.

„Lucrătorii străini au un scop bine definit: acoperă deficitul de forță de muncă din România, care se adâncește cu fiecare an. Ei nu iau locurile de muncă ale cetățenilor români, pur și simplu le ocupă pe cele care sunt rămase disponibile după ce un angajator depune toate eforturile legale pentru angajarea de personal local sau european", a explicat, pentru Digi24, Elena Panțiru, vicepreședintele Patronatului Importatorilor de Forță de Muncă (PIFM).

Străinii angajați cu forme legale aduc la bugetul de stat aceleași încasări ca și salariații români (contribuția de asigurări sociale/pensie, contribuția de asigurări sociale de sănătate, impozit). Sumele colectate la fondul de șomaj și la fondul de pensii rămân efectiv în România, la bugetul de stat.

Contribuțiile reținute din salariul brut, pentru angajat, sunt următoarele: impozit pe venit 10 la sută, contribuția de asigurări sociale – pensie (CAS) 25%; contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) 10%. Pe lângă aceste taxe, angajatorul plătește și contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM), care reprezintă 2,25 la sută din venitul brut.

Discuțiile pe tema lucrătorilor străini din România s-au intensificat în urma incidentului din București, când un livrator originar din Bangladesh a fost lovit pe stradă, fără niciun motiv, de un tânăr român.

...citeste mai departe despre "Lucrătorii străini compensează deficitul de forță de muncă din România. Ce contribuții aduc la bugetul de stat" pe Ziare.com

Ads