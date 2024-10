Isarescu avertizeaza: Preturile terenurilor au luat-o razna!

Banca centrala a anuntat ca, pe viitor, se va preocupa mai mult de monitorizarea preturilor activelor.Valoarea terenurilor si caselor, in special in zona de nord a Bucurestiului, este deja mult exagerata, iar banca centrala va fi mai atenta la evolutia preturilor activelor, a declarat ieri guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, la Forumul Financiar Sud-Est European, organizat de publicatia "Banii Nostri". Guvernatorul bancii centrale a aratat ca BNR nu a fost preocupata pana in prezent de preturile activelor, dar ca are in vedere sa monitorizeze mai atent evolutia de pe aceste piete. Ziua

"Cel putin in nordul Bucurestiului este clar un assets bubble (speculatie). Nu trebuie o analiza pentru a vedea ca pretul pamanturilor si al caselor este mult exagerat", a punctat Isarescu.

Potrivit datelor funizate de compania imobiliara Eurisko, preturile pentru spatiile din complexe rezidentiale noi din zonele aflate in nordul Bucurestiului au variat anul trecut intre 1.000 de euro si 2.500 de euro pe metru patrat construit, cu 20% mai ridicate fata de 2004. Un fenomen interesant care s-a produs pe aceasta piata in anul trecut a fost majorarea in medie cu 25% a preturilor pe metru patrat util la apartamentele vechi din "cartierele dormitor", care au ajuns, astfel, la 1.000 de euro.

Mai mult, specialistii imobiliari estimeaza pentru anul acesta cresteri in medie cu 20% a preturilor, datorate in principal cresterii costurilor materialelor de constructii si preturilor ridicate de achizitie a terenurilor. Curierul National

De ce se ingrijoreaza Banca Nationala de pretul terenurilor?

O parte din ce in ce mai mare din activitatea bancilor se bazeaza pe creditarea imobiliara si ipotecara. O cadere a pietei imobiliare nu inseamna doar disparitia unui segment de piata pentru banci, ci si scaderea valorii imobilelor pe care bancile le iau ca garantii. Evolutia poate fi periculoasa, pentru ca preturile au avut cresteri foarte mari de la an la an, pe fondul jocului convergentei, mai lung in cazul Romaniei fata de alte state care au aderat la UE. Daca la aceste niveluri de pret cererea din partea investitorilor straini se va plasa sub asteptari, piata va inregistra o corectie. Jurnalul National

