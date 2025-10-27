ANRCTI propune uniformizarea numerelor de telefon in retelele fixe, din 2008

Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei /ANRCTI/ doreste ca, incepand cu data de 2 februarie 2008, abonatii furnizorilor de servicii de telefonie sa fie apelati doar prin formarea numarului national (format din 10 cifre = prefix national +indicativ de arie geografica + numar local), pentru toate apelurile inter si intrajudetene, informeaza un comunicat al Autoritatii.

ANRCTI supune vineri spre consultare publica trei proiecte de decizii care vor modifica modul in care sunt administrate resursele de numerotatie in Romania. Principalele modificari se refera la inchiderea Planului national de numerotatie, procedura de emitere a licentelor de utilizare a resurselor de numerotatie si impunerea unor tarife de utilizare a acestora.

'Obiectivul pe care il urmarim este sa uniformizam modul de formare a numerelor de telefon din domeniile alocate telefoniei fixe, astfel incat sa fie respectat principiul nediscriminarii in alocarea resurselor de numerotatie. Inchiderea Planului national de numerotatie presupune utilizarea exclusiva a numerelor nationale si eliminarea numerelor locale', a declarat Dan Georgescu, presedintele ANRCTI.

In prezent, abonatii furnizorilor alternativi pot fi apelati doar daca se formeaza numarul national de 10 cifre, in timp ce in cazul unui apel local, abonatii Romtelecom sunt apelati in retea prin formarea numarului local de 6 cifre in tara, respectiv de 7 cifre in Bucuresti, lucru ce ar putea avea rol hotarator in alegerea furnizorului de servicii de telefonie fixa.

Tranzitia la noul mod de formare a numerelor de telefon se va realiza in doua etape. Astfel, in perioada 2 februarie - 1 iunie 2008 vor putea fi apelate numerele atat in formatul actual, cat si in noul format, iar abonatii vor fi informati cu privire la modificarea modului de formare a numerelor.

In perioada 2 iunie - 1 septembrie 2008, la fiecare apel catre un numar in format local, abonatii vor fi informati, prin intermediul unui mesaj vocal, cu privire la noul format al numarului, dar apelul nu va mai fi rutat catre destinatie.

Proiectul de decizie propune, de asemenea, diferentierea numerelor scurte - formate din trei sau patru cifre - si care sunt folosite, printre altele, pentru servicii de interes national (anumite servicii de urgenta, protectia consumatorului, telefonul cetateanului, ora exacta etc.) si servicii de interes local (taxi, alo, domnule primar etc.).

Noul format al acestor numere presupune adaugarea cifrei 1 inaintea numarului actual (in cazul primei categorii de servicii) si a indicativului de arie geografica (in cazul celei de-a doua categorii). De exemplu, in cazul unui apel catre serviciul 'ora exacta' se va forma 1958, fata de 958, in prezent in reteaua Romtelecom. Pentru apelarea serviciului 'alo, domnule primar', un locuitor din Brasov va forma 0268984. Numarul unic pentru apeluri de urgenta - 112 - isi va pastra acelasi format.

<b>Bloombiz</b>

(Sursa: <a href=http://www.rompres.ro/ target=_blank>Rompres</a>)

