Sase medici francezi au operat un pacient in stare de imponderabilitate

Interventiile chirurgicale se pot face si in zbor. Lucrul acesta a fost demonstrat de o echipa de chirurgi francezi care au operat un pacient in stare de imponderabilitate. Acest experiment inaugureaza ceea ce se spera ca va deveni, in viitorul apropiat, o noua ramura a medicinei: chirurgia spatiala.Cei sase membri ai echipei medicale au fost ancorati de puntea aparatului cu corzi pentru a putea opera in stare de imponderabilitate. Interventia chirurgicala a durat 11 minute si a fost efectuata in 32 de etape. De fiecare data, pilotii aparatului de tip Airbus au oprit motoarele, iar acesta a cazut in gol, timp de 22 de secunde.

Operatia a fost simpla si a necesitat doar anestezie locala. Philppe Sanchot a fost ales ca pacient deoarece, ca amator de bungee-jumping, este obisuit cu efectele modificarii fortei de gravitatie asupra organismului sau.

Chirurgii i-au inlaturat o tumora benigna la antebrat. Pentru ca instrumentele chirurgicale sa nu inceapa sa zboare in perioadele de gravitatie zero, au fost legate sau fixate cu magneti. Aceasta operatie a constituit un experiment pentru a se verifica posibilitatea efectuarii interventiilor chirurgicale in spatiul cosmic. Proiectul este sustinut de Agentia Spatiala Europeana si de Centrul National Francez pentru Studii Spatiale.

28 Septembrie 2006

1. Protv.ro s-a relansat marti

Asta-i noul Protv.ro, lansat ieri (marti). Cum vi se pare? Eu n-am apucat sa ma uit. Nu pot da decat un 6 la impresia artistica (din 10, nu in sistemul de notare de la patinaj artistic). Pare o structura functionala, dar necreativa si uratica.

2. Tristi, nu si nervosi

Pina la gafa lui Carlos din minutul 43, Steaua n-a jucat rau in fata unui Lyon sosit in Ghencea cu intentia, materializata, de a confirma aprecierea de cea mai puternica formatie de pe continent. Corect, supusa unei presiuni constante, campioana noastra s-a vazut silita sa se apere inca din startul meciului. A facut-o insa departe de propria poarta, impiedicind ca dominarea teritoriala a echipei franceze sa se transforme in asediu.

3. Lansare : Nokia N95

N95 este cel mai mic telefon Nokia din gama N9x, cea mai avansata de la ora actuala din oferta constructorului finlandez de telefoane mobile. Cu dimensiuni de 99 x 53 x 21 mm si greutate de 120 g, N95 nu este un telefon tocmai mic, dar da clasa tuturor celorlalte modele cu functionalitati similare.

