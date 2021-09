Review Samsung Galaxy A22 5G - un telefon stabil, pregatit pentru provocarile zilnice

In ceea ce priveste aspectul, Galaxy A22 5G vine cu o camera frontala dispusa central, cu un notch elegant in forma de V, insa marginea de jos a ecranului este mai inalta decat la alte modele incadrate in aceeasi gama de pret. Finisajul lateralelor si al spatelui este din plastic rezistent, spatele avand un design elegant si fin. Camera principala este pozitionata in coltul din dreapta sus si surprinde cu un design elegant, dar si cu o grosime redusa fata de alte modele. Butoanele de deblocare si volum sunt amplasate intuitiv pe partea dreapta a telefonului, in timp ce la baza acestuia gasim o mufa jack de 3.5mm, microfon, mufa de incarcare tip C si fanta pentru difuzor.A22 5G nu este rezistent la apa si praf, necesitand astfel ceva mai multa grija in utilizare, mai ales in conditii meteo capricioase sau in medii umede.Il poti accesoriza exact asa cum iti place, cu o folie si o husa pentru proiectie sau o pereche de casti bluetooth pentru muzica ta prefarata.A22 5G vine cu un ecran de 6.6 inchi tip TFT, alegerea fiind cel putin surprinzatoare pentru cunoscatori. Acest ecran a fost ales probabil, pentru a echilibra costurile cu tehnologia 5G, insa performanta ii este imbunatatita de rata de refresh de 90Hz si de rezolutia Full HD+. Atunci cand este privit direct din fata, imaginile si efectele vizuale redate se ridica la standarde inalte, insa totul se schimba atunci cand ecranul este privit dintr-un alt unghi.Ecranul nu vine cu protectie din fabrica, astfel ca un prim pas in folosirea lui va fi achizitionarea unei folii de protectie preferabil din sticla, pentru a-i prelungi durata de viata.La acest capitol, procesorul MediaTek Dimensity 700 cu arhitectura de 7nm isi face treaba cu brio atunci cand vine vorba despre aplicatii uzuale sau despre jocuri cu cerinte minime. Din pacate, nu este conceput pentru gamerii impatimiti, insa pentru care joaca ocazional poate fi telefonul ideal. Un lucru de notat la Galaxy A22 5G este selectia inteligenta de aplicatii preinstalate, mult mai bine optimizata decat in cadrul altor modele.Samsung promite pentru acest model 2 ani de actualizari de software si 3 ani de actualizari de securitate, o parte din ele deja solicitand sa fie instalate imediat dupa prima pornire a telefonului.In ceea ce priveste sunetul, A22 5G isi mentine performanta daca ne referim strict la volum, insa bass-ul si profunzimea sunetului sunt ceva mai slabe decat la alte modele. Din nou, probabil au fost optimizate pentru a putea incorpora tehnologia 5G intr-un buget prietenos.Una dintre cele mai bune parti ale telefonului Galaxy A22 5G este bateria de 5000 mAh, care vine cu un sistem de economisire bine pus la punct. Aceasta permite incarcarea rapida pe 15W, iar incarcatorul este inclus in cutie. La primul test, bateria s-a incarcat complet in aproximativ 95 de minute si a oferit mai mult de o zi intreaga de utilizare la nivel mediu spre ridicat. Testata atat in jocuri, cat si in aplicatii de social media sau in redare video pe YouTube si Netflix, bateria a depasit orice asteptari.La acest capitol sunt o serie de argumente Pro si Contra care contureaza intreaga experienta foto. In ceea ce priveste referintele bune, A22 5G incorporeaza o camera tripla cu senzor principal de 48MP tip S5GKM2, dotata cu algoritmi inteligenti Samsung. Fotografiile facute pe timp de zi sunt destul de luminoase, iar calitatea culorilor este multumitoare.Ca puncte negative, A22 5G nu face cele mai reusite fotografii in conditii de luminozitate slaba, mai ales din cauza lipsei stabilizatorului optic de imagine. Nici senzorul ultra-wide de 5MP nu se ridica la cele mai inalte asteptari, la fel ca senzorul camerei frontale, de doar 8MP. Samsung Galaxy A22 5G este un telefon optim pentru cei care au nevoie de viteza cat mai mare de net, dar care nu vor sa puna accentul pe performante specifice. Desi nu este telefonul ideal pentru pasionatii de gaming sau pentru iubitorii de fotografie, poate fi aliatul perfect pentru cei care au nevoie de un telefon pe care sa se poata baza zi de zi.Review realizat de echipa ThePhoneGeeks, EuroGsm