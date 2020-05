Review LG Solo LTE

Tocmai din acest motiv, fiecare persoana care are nevoie de un nou dispozitiv, isi va indrepta atentia spre telefoane care sa faca fata cerintelor si asteptarilor sale. Exista persoane care cauta cele mai noi telefoane mobile inteligente, in timp ce alte persoane cauta telefoane ieftine, pe care sa le foloseasca in scopuri de baza (pentru a comunica, pentru a cauta o informatie pe net sau pentru a face poze).Cei care au nevoie de telefoane low cost, isi pot indrepta atentia spre dispozitivul LG Solo LTE este, care vine la un super pret, si care este fabricat de unul dintre producatorii de telefoane mobile apreciati pe piata.LG a anuntat lansarea smartphone-ului Solo LTE in 2019. Producatorul ofera telefonul LG Solo LTE cu ecran de 5,7 inchi, chipset Qualcomm Snapdragon 450, 2 GB RAM si 16 GB stocare interna.LG Solo LTE este dotat cu Android OS v8.1 (Oreo) si o baterie Li-Po 3000 mAh, care nu se poate detasa. Telefonul de 5,7 inci vine cu afisaj IPS (720 x 1440 px).Ecranul IPS al acestui smartphone LG, ofera functii imbunatatite, cum ar fi de exemplu unghiurile de vizualizare optime, alaturi de precizia culorii, reproducerea invariabila a culorilor si totodata, un consum mai bun de energie.Greutatea LG Solo LTE este de aproximativ 5,29 oz cu baterie, care este in medie in comparatie cu majoritatea smartphone-urilor cu aceeasi dimensiune. Dimensiunile acestui telefon LG sunt medii (6.02 x 2.83 x 0.33 inch).LG Solo LTE este dotat cu Android OS v8.1 (Oreo), dar poate fi actualizat la urmatorul sistem de operare; iar dispozitivul mai vine la pachet si cu un procesor Octa-core 1,8 GHz Cortex-A53.Marimea ecranului Solo LTE se masoara in diagonala, de la colt la colt. Ecranul IPS de 5,7 inchi al LG Solo LTE cu rezolutie de 720 x 1440 px este capabil sa fie multitouch.Memoria interna a LG Solo LTE (2 GB) nu poate fi extinsa, dar spatiul de stocare intern (16 GB) poate fi extins cu un card microSD compatibil.Aici, cu siguranta chiar si utilizatorii care nu au asteptari prea mari de la dispozitiv, pot fi nemultumiti, pentru ca doar 16 GB spatiu de stocare, vor fi ocupati rapid, mai ales pentru ca mai multi GB ii vor ocupa sistemul de operare si aplicatiile.Pentru a salva poze sau alte fisiere, este neaparat nevoie de un card de memorie, care poate fi ales de-orata cu celelalte accesorii pentru telefon (husa si geam de protectie), pentru a proteja dispozitivul.Camera foto Solo LTE este echipata cu autofocus, la fel ca majoritatea camerelor Android. Acest dispozitiv are camera foto principala de 8 MP, 3264 x 2448 px, focalizare automata; in timp ce camera frontala nu are decat 5 MP.LG Solo LTE accepta retele 2G, 3G si 4G / LTE; dispune de un GPS incorporat, are de-asemenea radio FM incorporat, dar nu are functionalitatea NFC. In plus, dispozitivul care nu este dual sim, accepta tehnologia de incarcare rapida, si vine cu senzori la pachet, precum accelerometru, amprenta, lumina, apropiere.Nu in ultimul rand, precizam faptul ca bateria acestui smartphone nu este detasabila, dar datorita celor 3000 mAh, si datorita faptului ca telefonul nu va fi suprasolicitat cel mai probabil, va rezista destul de mult timp incarcata.